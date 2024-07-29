Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Xiaomi Mix Flip'in ilk pil testi ortaya çıktı. Kapaklı model piyasadaki en büyük pillerden birine yani 4.780 mAh kapasiteye sahip. Telefon ayrıca bir Snapdragon 8 Gen 3 çipi ve orta derecede güç tüketen iki AMOLED ekranla geliyor.

En iyi web performansı Xiaomi Mix Flip'e ait

Xiaomi Mix Flip aktif kullanım süresi hesaplandığında Oppo N3 Flip ve Motorola Razr 50 Ultra'nın gerisinde kaldı. Her iki model de daha fazla güç tüketen bir yonga setine sahip olmasına rağmen Xiaomi Mix Flip'ten daha yüksek bir aktif kullanım süresi alabildi.

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Xiaomi Mix Flip, 11 saat 58 dakika aktif kullanım süresi dışında 21 saat 20 dakika çağrı süresi ile rakiplerine göre yine düşük bir sonuç elde etti. Xiaomi Mix Flip rakipleri arasında en iyi sonucu web performansıyla aldı ve 11 saat 58 dakika ile bu konuda rakiplerinin önünde yer almayı başardı.

Kıyaslamada yer alan Galaxy Z Flip 6 aynı yonga setine sahip ancak yüzde 15 daha küçük bir pile sahip. Bu genel puanı etkileyen bir durum. Yine de Xiaomi Mix Flip, Samsung telefonundan daha iyi performans gösteriyor ancak video ve oyun oynatma puanlarında diğer rakiplerinin gerisinde kalıyor.

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Xiaomi Mix Flip: İşte pil ömrü test sonuçları