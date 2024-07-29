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    Xiaomi Mix Flip: İşte pil ömrü test sonuçları

    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu Mix Flip, uluslararası arenada kullanıcılarla buluşmaya hazırlanırken yapılan testler ve kıyaslamalar da ortaya çıkmaya başladı.
    Xiaomi Mix Flip: İşte pil ömrü test sonuçları Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Xiaomi Mix Flip'in ilk pil testi ortaya çıktı. Kapaklı model piyasadaki en büyük pillerden birine yani 4.780 mAh kapasiteye sahip. Telefon ayrıca bir Snapdragon 8 Gen 3 çipi ve orta derecede güç tüketen iki AMOLED ekranla geliyor.

    En iyi web performansı Xiaomi Mix Flip'e ait

    Xiaomi Mix Flip aktif kullanım süresi hesaplandığında Oppo N3 Flip ve Motorola Razr 50 Ultra'nın gerisinde kaldı. Her iki model de daha fazla güç tüketen bir yonga setine sahip olmasına rağmen Xiaomi Mix Flip'ten daha yüksek bir aktif kullanım süresi alabildi.

    Xiaomi Mix Flip, 11 saat 58 dakika aktif kullanım süresi dışında 21 saat 20 dakika çağrı süresi ile rakiplerine göre yine düşük bir sonuç elde etti. Xiaomi Mix Flip rakipleri arasında en iyi sonucu web performansıyla aldı ve 11 saat 58 dakika ile bu konuda rakiplerinin önünde yer almayı başardı.

    Kıyaslamada yer alan Galaxy Z Flip 6 aynı yonga setine sahip ancak yüzde 15 daha küçük bir pile sahip. Bu genel puanı etkileyen bir durum. Yine de Xiaomi Mix Flip, Samsung telefonundan daha iyi performans gösteriyor ancak video ve oyun oynatma puanlarında diğer rakiplerinin gerisinde kalıyor.

    Xiaomi Mix Flip: İşte pil ömrü test sonuçları Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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