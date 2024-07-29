Xiaomi Mix Flip: İşte pil ömrü test sonuçları

En iyi web performansı Xiaomi Mix Flip'e ait
Xiaomi Mix Flip aktif kullanım süresi hesaplandığında Oppo N3 Flip ve Motorola Razr 50 Ultra'nın gerisinde kaldı. Her iki model de daha fazla güç tüketen bir yonga setine sahip olmasına rağmen Xiaomi Mix Flip'ten daha yüksek bir aktif kullanım süresi alabildi.
Xiaomi Mix Flip, 11 saat 58 dakika aktif kullanım süresi dışında 21 saat 20 dakika çağrı süresi ile rakiplerine göre yine düşük bir sonuç elde etti. Xiaomi Mix Flip rakipleri arasında en iyi sonucu web performansıyla aldı ve 11 saat 58 dakika ile bu konuda rakiplerinin önünde yer almayı başardı.
Kıyaslamada yer alan Galaxy Z Flip 6 aynı yonga setine sahip ancak yüzde 15 daha küçük bir pile sahip. Bu genel puanı etkileyen bir durum. Yine de Xiaomi Mix Flip, Samsung telefonundan daha iyi performans gösteriyor ancak video ve oyun oynatma puanlarında diğer rakiplerinin gerisinde kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.