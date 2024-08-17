Xiaomi Mix Flip’in tüm özellikleri sızdırıldı, artık global pazar için hazır

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Xiaomi’nin yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix Flip, kısa süre içinde küresel pazarda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk kez katlanabilir ekranlı bir flip telefon modeli olarak tanıttığı Mix Flip, özellikle şık tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mix Flip hangi özelliklerle gelecek?

Cihazın global versiyonunun RAM ve depolama seçenekleri netlik kazandı. Mix Flip, 12 GB ve 16 GB LPDDR5x RAM seçenekleri ile satışa sunulacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, bu depolama seçeneklerine 8 GB, 16 GB ve 32 GB sanal RAM eklenebileceği belirtiliyor.

Mix Flip’in global versiyonunda, siyah, beyaz ve mor renk seçeneklerinin yanı sıra özel bir Xiaomi Naylon Fiber sürümü de bulunacak. Bu özel sürüm, fiberglas taban ve naylon dış katmanıyla farklı bir doku ve dayanıklılık sunuyor.

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Teknik özelliklerine bakıldığında, cihazın iç kısmında 1224 x 2912 piksel çözünürlüğe sahip 6.86 inç LTPO AMOLED ekran yer alıyor. Dış tarafta ise 1392 x 1208 piksel çözünürlük sunan 4 inçlik bir AMOLED ekran bulunuyor. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızını destekliyor. Cihazın gövdesi alüminyum çerçeve ve paslanmaz çelik menteşeden oluşuyor.

Kamera özellikleri arasında önde 32 megapiksel OmniVision kamera, arka tarafta ise 50 megapiksel OmniVision OVX8000 Leica mühendisliği ürünü ana kamera ve 50 megapiksel OmniVision OV60A telefoto kamera yer alıyor. Telefoto kamera 2x optik zoom sunuyor. Mix Flip, Android 14 işletim sistemi ve HyperOS arayüzü ile çalışıyor.

Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci mevcut ve bu yonga setine 4,780mAh kapasiteli batarya eşlik ediyor. 67W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz, kısa sürede tam doluma ulaşabiliyor. Güvenlik tarafında ise yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Xiaomi Mix Flip’in global versiyonunun fiyatı henüz açıklanmadı, ancak Çin pazarında yaklaşık 836 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Cihazın resmi lansmanının bu ay içinde veya Eylül ayında yapılması bekleniyor.

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