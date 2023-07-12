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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Fold 3 doğrulandı: İşte bilinen özellikleri

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, yakında yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 3'ü tanıtacak. Merakla beklenen telefon, an itibarıyla doğrulandı. İşte detaylar
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    Xiaomi Mix Fold 3 doğrulandı: İşte bilinen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mix Fold 2'nin halefi olacak Xiaomi Mix Fold 3 için geri sayım başladı. Ağustos ayında vitrine çıkması beklenen akıllı telefonun bazı özelliklerine zaten değinmiştik. Son olarak 3C sertifikasyon sitesinde Xiaomi Mix Fold 3'ün yolda olduğu doğrulandı

    Xiaomi Mix Fold 3 doğrulandı

    Bugün Xiaomi Mix Fold 3, 2308CPXD0C model numarasıyla 3C seritifikasyon sitesinde listelendi. Bu bağlamda akıllı telefon resmi olarak onaylandı diyebiliriz. Ayrıca bu listeleme, katlanabilir cihazın 67W hızlı şarj desteği ve Xiaomi MDY-12-EF şarj adaptörü ile kutusundan çıkacağını gösteriyor. 

    Hatırlayacak olursak daha önceki sızıntılar, Xiaomi Mix Fold 3'ün FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın dış bölümünde ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı bulunacağından bahsetmiştik.

    Bunlara ek olarak Xiaomi Mix Fold 3, ana katlanır ekranda ekran altı özçekim kamerası ve arkada 5x periskop lens ile vitrine çıkacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak cihaza, 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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