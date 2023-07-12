Xiaomi Mix Fold 3 doğrulandı: İşte bilinen özellikleri

Xiaomi Mix Fold 3 doğrulandı
Bugün Xiaomi Mix Fold 3, 2308CPXD0C model numarasıyla 3C seritifikasyon sitesinde listelendi. Bu bağlamda akıllı telefon resmi olarak onaylandı diyebiliriz. Ayrıca bu listeleme, katlanabilir cihazın 67W hızlı şarj desteği ve Xiaomi MDY-12-EF şarj adaptörü ile kutusundan çıkacağını gösteriyor.
Hatırlayacak olursak daha önceki sızıntılar, Xiaomi Mix Fold 3'ün FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın dış bölümünde ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı bulunacağından bahsetmiştik.
Bunlara ek olarak Xiaomi Mix Fold 3, ana katlanır ekranda ekran altı özçekim kamerası ve arkada 5x periskop lens ile vitrine çıkacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak cihaza, 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)