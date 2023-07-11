Samsung Galaxy Z Fold 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Görüntülere baktığımızda, Samsung Galaxy Z Fold 5'in bir önceki model Z Fold 4'ün tasarım hatlarını koruduğunu görüyoruz. Ancak kayda değer birkaç ince ayrıntı bulunuyor. Bunlardan biri, cihazın tamamen düz kapanmasını sağlayan yeni menteşe tasarımı diyebiliriz. Ayrıca arka bölümdeki LED flaş modülü, kamera adasının sağına taşınmış.
Galaxy Z Fold 5'e dönecek olursak cihazın alt bölümünde hoparlör, mikrofon ve USB-C girişlerine yer verilmiş. Sağ bölümde ise güç ve ses açma-kısma düğmeleri bulunuyor. Tasarım güncellemelerinin yanı sıra, Galaxy Z Fold 5'in dikkate değer iyileştirmeler de içereceğini belirtelim. Bu noktada katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacağı doğrulandı.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)