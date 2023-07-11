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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 modelinin tasarımı netleşmeye başladı. Z Fold 5, lansmandan önce canlı olarak görüntülendi. İşte tasarımı..
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    Samsung Galaxy Z Fold 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Samsung, 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi dahil olmak üzere yeni duyurular bizleri bekliyor olacak. Son olarak etkinliğe sayılı günler kala, Galaxy Z Fold 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi. 

    Samsung Galaxy Z Fold 5 canlı olarak görüntülendi

    Görüntülere baktığımızda, Samsung Galaxy Z Fold 5'in bir önceki model Z Fold 4'ün tasarım hatlarını koruduğunu görüyoruz. Ancak kayda değer birkaç ince ayrıntı bulunuyor. Bunlardan biri, cihazın tamamen düz kapanmasını sağlayan yeni menteşe tasarımı diyebiliriz. Ayrıca arka bölümdeki LED flaş modülü, kamera adasının sağına taşınmış.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Ek olarak cihazın daha büyük kamera çıkıntılarına sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Tasarım açısından Galaxy Z Fold 5, selefine kıyasla büyük değişikliklerden ziyade ince geliştirmelere odaklanıyor gibi görünüyor. Kıyaslama için Galaxy Z Fold 4'ün 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık) boyutlara sahip olduğunu da hatırlatalım. 

    Galaxy Z Fold 5'e dönecek olursak cihazın alt bölümünde hoparlör, mikrofon ve USB-C girişlerine yer verilmiş. Sağ bölümde ise güç ve ses açma-kısma düğmeleri bulunuyor. Tasarım güncellemelerinin yanı sıra, Galaxy Z Fold 5'in dikkate değer iyileştirmeler de içereceğini belirtelim. Bu noktada katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacağı doğrulandı. 

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu yonga setine UFS 4.0 depolama, 50MP birincil, 12MP ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10MP telefoto kamera eşlik edecek. Galaxy Z Fold 5 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğine kadar daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 
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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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