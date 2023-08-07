Xiaomi Mix Fold 3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Xiaomi Mix Fold 3 canlı olarak görüntülendi
Bilmeyenler için Xiaomi Mix Fold 3, Ağustos 2022'de tanıtılan Mix Fold 2 modelinin halefi niteliğinde olacak. Bu noktada daha önce Xiaomi, Mix Fold 3'ün Ağustos ayında vitrine çıkacağını doğrulamıştı. Son sızıntılar ise, Galaxy Z Fold 5'e rakip olacak cihazın tasarımına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor.
Xiaomi Mix Fold 3 beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Xiaomi Mix Fold 3'ün Xiaomi 13 Ultra'da bulunan dörtlü kamera kurulumundan destek alması bekleniyor. Dolayısıyla 50MP OIS destekli 1 inç Sony IMX989 birincil, 50MP Sony IMX581 ultra geniş, OIS ve 5x optik yakınlaştırma sunan 50MP periskop ve 3.2x optik yakınlaştırma ve OIS'li 50MP telefoto kameraya sahip olması muhtemel görünüyor.
Xiaomi Mix Fold 3, gücünü 16GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak. Kutusundan ise 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.800 pil paketi ile çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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