Xiaomi Mix Fold 3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, bir sonraki katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3 için çalışmalara başladı. Bu bağlamda Mix Fold 3'ün Xiaomi 13T ve Redmi Pad 6 serisinin dahil olduğu büyük bir etkinliğin parçası olması bekleniyor. Son olarak etkinliğe sayılı günler kala, Xiaomi Mix Fold 3'ün canlı görüntüleri sızdı. Bu görüntüler, cihazın hem arka hem de ön tasarımına ışık tutuyor.

Xiaomi Mix Fold 3 canlı olarak görüntülendi

Bilmeyenler için Xiaomi Mix Fold 3, Ağustos 2022'de tanıtılan Mix Fold 2 modelinin halefi niteliğinde olacak. Bu noktada daha önce Xiaomi, Mix Fold 3'ün Ağustos ayında vitrine çıkacağını doğrulamıştı. Son sızıntılar ise, Galaxy Z Fold 5'e rakip olacak cihazın tasarımına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülere baktığımızda Mix Fold 3'ün deri yapılı bir arka panele sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca bu bölümde Leica logosu taşıyan dörtlü bir kamera kurulumuna yer verilmiş. Sağ bölümde ise hap şeklinde bir LED Flaş birimi bulunuyor. Bir diğer görüntü ise, cihazın ekran altı selfie kamerası ile tam ekran deneyimi sunacağını bizlere gösteriyor.

Xiaomi Mix Fold 3 beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Xiaomi Mix Fold 3'ün Xiaomi 13 Ultra'da bulunan dörtlü kamera kurulumundan destek alması bekleniyor. Dolayısıyla 50MP OIS destekli 1 inç Sony IMX989 birincil, 50MP Sony IMX581 ultra geniş, OIS ve 5x optik yakınlaştırma sunan 50MP periskop ve 3.2x optik yakınlaştırma ve OIS'li 50MP telefoto kameraya sahip olması muhtemel görünüyor.

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Xiaomi Mix Fold 3, gücünü 16GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak. Kutusundan ise 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.800 pil paketi ile çıkacak.

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