Xiaomi altı akıllı telefonu için güncelleme yayınlamayı durduracak: İşte listesi

Xiaomi, 2020 ve 2021 yılında piyasaya sürdüğü altı popüler akıllı telefonu için destek süresinin sona erdiğini duyurdu. Söz konusu cihazlar Çinli markanın resmi web sitesindeki EOS (Destek Sonu) listesine eklendi. İşte emekliye ayrılan modeller:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9C
- Redmi Note 10 5G
Yukarıda ismi geçen cihazlar için artık resmi işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlanmayacak. Bu aşamadan sonra akıllı telefonlarını güncellemek isteyenler, varsa üçüncü taraf geliştiricilerin alternatif ürün yazılımlarını kullanabilirler.
Güncelleme almayan telefonlar riskli
Destek süresi sona ermiş akıllı telefonları kullanmanın veri güvenliği açısından ciddi bir risk teşkil ettini hatırlatalım. Zira bu cihazlar yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korumasız kalacakları için telefon sahibinin kişisel verilerini tehlikeye atabilirler.
Ayrıca güncelleme desteği olmayan telefonlar, yazılım hataları ve performans sorunları ile başa çıkmakta zorlanabilir. Bu da takdir edersiniz ki cihazın kararlığını ve kullanım deneyimini olumsuz etkileyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
155 Kişi Okuyor (16 Üye, 139 Misafir) 7 Masaüstü 148 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1942 kez okundu.
10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, güncelleme ve