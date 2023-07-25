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    Xiaomi altı akıllı telefonu için güncelleme yayınlamayı durduracak: İşte listesi

    Xiaomi, EOS (Destek Sonu) listesine altı popüler akıllı telefon daha ekledi. Şirket üç Xiaomi ve üç Redmi modeli için artık işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri yayınlamayacak.
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    Xiaomi altı telefonu için güncelleme yayınlamayı bırakacak Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, 2020 ve 2021 yılında piyasaya sürdüğü altı popüler akıllı telefonu için destek süresinin sona erdiğini duyurdu. Söz konusu cihazlar Çinli markanın resmi web sitesindeki EOS (Destek Sonu) listesine eklendi. İşte emekliye ayrılan modeller:

    • Xiaomi Mi 10
    • Xiaomi Mi 10 Pro
    • Xiaomi Mi 10 Ultra
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi 9C
    • Redmi Note 10 5G

    Yukarıda ismi geçen cihazlar için artık resmi işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlanmayacak. Bu aşamadan sonra akıllı telefonlarını güncellemek isteyenler, varsa üçüncü taraf geliştiricilerin alternatif ürün yazılımlarını kullanabilirler.

    Xiaomi altı telefonu için güncelleme yayınlamayı bırakacak Tam Boyutta Gör

    Güncelleme almayan telefonlar riskli

    Destek süresi sona ermiş akıllı telefonları kullanmanın veri güvenliği açısından ciddi bir risk teşkil ettini hatırlatalım. Zira bu cihazlar yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korumasız kalacakları için telefon sahibinin kişisel verilerini tehlikeye atabilirler.

    Ayrıca güncelleme desteği olmayan telefonlar, yazılım hataları ve performans sorunları ile başa çıkmakta zorlanabilir. Bu da takdir edersiniz ki cihazın kararlığını ve kullanım deneyimini olumsuz etkileyecektir.

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