Xiaomi altı akıllı telefonu için güncelleme yayınlamayı durduracak: İşte listesi

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Xiaomi, 2020 ve 2021 yılında piyasaya sürdüğü altı popüler akıllı telefonu için destek süresinin sona erdiğini duyurdu. Söz konusu cihazlar Çinli markanın resmi web sitesindeki EOS (Destek Sonu) listesine eklendi. İşte emekliye ayrılan modeller:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9C

Redmi Note 10 5G

Yukarıda ismi geçen cihazlar için artık resmi işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlanmayacak. Bu aşamadan sonra akıllı telefonlarını güncellemek isteyenler, varsa üçüncü taraf geliştiricilerin alternatif ürün yazılımlarını kullanabilirler.

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Güncelleme almayan telefonlar riskli

Destek süresi sona ermiş akıllı telefonları kullanmanın veri güvenliği açısından ciddi bir risk teşkil ettini hatırlatalım. Zira bu cihazlar yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korumasız kalacakları için telefon sahibinin kişisel verilerini tehlikeye atabilirler.

Ayrıca güncelleme desteği olmayan telefonlar, yazılım hataları ve performans sorunları ile başa çıkmakta zorlanabilir. Bu da takdir edersiniz ki cihazın kararlığını ve kullanım deneyimini olumsuz etkileyecektir.

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Xiaomi altı telefonu için güncelleme yayınlamayı bırakacak