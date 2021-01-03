Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor

Apple'ın ardından Xiaomi de yeni amiral gemisi telefonunun kutusundan şarj cihazını kaldırmıştı. Çinli şirketin "çevreyi koruma" düşüncesiyle aldığı bu karar tüketicilerin büyük bir kısmı tarafından tepkiyle karşılandı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin"İlginizi Çekebilir Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak
Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olarak piyasaya sürülen Xiaomi Mi 11 kısa süre önce Çin'de satışa sunuldu. Beş dakikada 350 bin adet satarak büyük bir başarıya imza atan cihaz şirketin "çevreye duyarlılık" hedefini pek karşılamış gibi görünmüyor.
"Evinizde bir şarj cihazı varsa ikincisine gerek yok"
Xiaomi, Apple'ın ayak izini takip etse de müşterilere farklı bir yaklaşım sundu. Çinli şirket Mi 11'i iki farklı versiyon olarak çıkardı. Special Set Edition modelinin kutusunda şarj cihazı yer alırken, Green Edition versiyonunda güç adaptörü bulunmuyor.
İşin güzel tarafı her iki versiyonun da (şimdilik) aynı fiyatla satılması. Ancak Xiaomi lansman sırasında kullanıcılara evlerinde zaten bir şarj cihazı varsa ikincisini almayarak çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemeleri yönünde çağrıda bulundu.
Green Edition'a talep çok az
Açıklanan ilk satış raporları şirketin çağrısının yanıtsız kaldığını gösteriyor. Zira beş dakikada satılan 350 bin adetin sadece 20 bini şarj cihazı içermeyen Green Edition versiyonuydu. Yani kullanıcıların yüzde 94 gibi ezici bir çoğunluğu kutusundan şarj cihazı çıkan versiyonu tercih etti.
Bu tartışma 2021 yılında da gündemi oldukça meşgul edecek gibi görünüyor. Zira diğer şirketlerin de Apple ve Xiaomi'nin yolundan ilerleyeceğine yönelik bilgiler var. Samsung'un Ocak ayı ortasında tanıtacağı Galaxy S21'in kutusundan da şarj cihazı çıkmama ihtimali yüksek.
https://www.gizmochina.com/2021/01/01/less-than-six-percent-of-first-mi-11-orders-were-for-the-no-charger-green-edition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Ülkendeki nüfusu yarıya indirilmesi için uğraş, direkt olarak 750 milyon kişilik tasarruf olur. Bu diğer ülkeler için de geçerli.
Dandik giriş ve orta seviye ürünler çıkarma, sadece kaliteli ürünler çıkar ve 4 veya 5 tane android güncellemesi ver ki insanlar yeni telefon almak zorunda kalmasın.
Adamlar işi biliyo 20 bin kişiden 15 dolar gitse iyi para
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