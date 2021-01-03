Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor

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Apple'ın ardından Xiaomi de yeni amiral gemisi telefonunun kutusundan şarj cihazını kaldırmıştı. Çinli şirketin "çevreyi koruma" düşüncesiyle aldığı bu karar tüketicilerin büyük bir kısmı tarafından tepkiyle karşılandı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin"

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Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak

Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olarak piyasaya sürülen Xiaomi Mi 11 kısa süre önce Çin'de satışa sunuldu. Beş dakikada 350 bin adet satarak büyük bir başarıya imza atan cihaz şirketin "çevreye duyarlılık" hedefini pek karşılamış gibi görünmüyor.

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"Evinizde bir şarj cihazı varsa ikincisine gerek yok"

Xiaomi, Apple'ın ayak izini takip etse de müşterilere farklı bir yaklaşım sundu. Çinli şirket Mi 11'i iki farklı versiyon olarak çıkardı. Special Set Edition modelinin kutusunda şarj cihazı yer alırken, Green Edition versiyonunda güç adaptörü bulunmuyor.

İşin güzel tarafı her iki versiyonun da (şimdilik) aynı fiyatla satılması. Ancak Xiaomi lansman sırasında kullanıcılara evlerinde zaten bir şarj cihazı varsa ikincisini almayarak çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Green Edition'a talep çok az

Açıklanan ilk satış raporları şirketin çağrısının yanıtsız kaldığını gösteriyor. Zira beş dakikada satılan 350 bin adetin sadece 20 bini şarj cihazı içermeyen Green Edition versiyonuydu. Yani kullanıcıların yüzde 94 gibi ezici bir çoğunluğu kutusundan şarj cihazı çıkan versiyonu tercih etti.

Bu tartışma 2021 yılında da gündemi oldukça meşgul edecek gibi görünüyor. Zira diğer şirketlerin de Apple ve Xiaomi'nin yolundan ilerleyeceğine yönelik bilgiler var. Samsung'un Ocak ayı ortasında tanıtacağı Galaxy S21'in kutusundan da şarj cihazı çıkmama ihtimali yüksek.

https://www.gizmochina.com/2021/01/01/less-than-six-percent-of-first-mi-11-orders-were-for-the-no-charger-green-edition/

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