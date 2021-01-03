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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor

    Xiaomi çevreyi koruma adına Mi 11'in kutusundan şarj cihazını kaldırmıştı. İlk satış raporları kullanıcıların aynı fiyata satılan ve kutusundan şarj cihazı çıkan versiyona akın ettiğini gösteriyor.
    6 gün
    15,4b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor
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    Apple'ın ardından Xiaomi de yeni amiral gemisi telefonunun kutusundan şarj cihazını kaldırmıştı. Çinli şirketin "çevreyi koruma" düşüncesiyle aldığı bu karar tüketicilerin büyük bir kısmı tarafından tepkiyle karşılandı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin"

    İlginizi Çekebilir Avatar Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak

    Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olarak piyasaya sürülen Xiaomi Mi 11 kısa süre önce Çin'de satışa sunuldu. Beş dakikada 350 bin adet satarak büyük bir başarıya imza atan cihaz şirketin "çevreye duyarlılık" hedefini pek karşılamış gibi görünmüyor.

    Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor
    Tam Boyutta Gör

    "Evinizde bir şarj cihazı varsa ikincisine gerek yok"

    Xiaomi, Apple'ın ayak izini takip etse de müşterilere farklı bir yaklaşım sundu. Çinli şirket Mi 11'i iki farklı versiyon olarak çıkardı. Special Set Edition modelinin kutusunda şarj cihazı yer alırken, Green Edition versiyonunda güç adaptörü bulunmuyor.

    İşin güzel tarafı her iki versiyonun da (şimdilik) aynı fiyatla satılması. Ancak Xiaomi lansman sırasında kullanıcılara evlerinde zaten bir şarj cihazı varsa ikincisini almayarak çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

    Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor

    Green Edition'a talep çok az

    Açıklanan ilk satış raporları şirketin çağrısının yanıtsız kaldığını gösteriyor. Zira beş dakikada satılan 350 bin adetin sadece 20 bini şarj cihazı içermeyen Green Edition versiyonuydu. Yani kullanıcıların yüzde 94 gibi ezici bir çoğunluğu kutusundan şarj cihazı çıkan versiyonu tercih etti.

    Bu tartışma 2021 yılında da gündemi oldukça meşgul edecek gibi görünüyor. Zira diğer şirketlerin de Apple ve Xiaomi'nin yolundan ilerleyeceğine yönelik bilgiler var. Samsung'un Ocak ayı ortasında tanıtacağı Galaxy S21'in kutusundan da şarj cihazı çıkmama ihtimali yüksek.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/01/less-than-six-percent-of-first-mi-11-orders-were-for-the-no-charger-green-edition/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Musty3535123 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    madem şarj cihazı alma doğayı koru diyorsun, o zaman parasınıda düşüceksin kutudan. insanlar enayimi aynı fiyata şarj cihazsız alsın. kaldı kı xiaomi alan kitleden bahsediyoruz :)
    madem şarj cihazı alma doğayı koru diyorsun, o zaman parasınıda düşüceksin kutudan. insanlar enayimi aynı fiyata şarj cihazsız alsın. kaldı kı xiaomi alan kitle...
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    1 Yanıt Yanıtla +127
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    ergenius (vedat bişkin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    55W adaptör 15$ değerinde. kolay kolay kimse istemiyorum demez.
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    interwap (Volkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi akıllandı. Bir dahakine fiyatlar aynı olmayacak.
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    Yorumlar (43) Yorum Yaz Forumda Gör
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Madem bu kadar çevreciyiz;

    Ülkendeki nüfusu yarıya indirilmesi için uğraş, direkt olarak 750 milyon kişilik tasarruf olur. Bu diğer ülkeler için de geçerli.

    Dandik giriş ve orta seviye ürünler çıkarma, sadece kaliteli ürünler çıkar ve 4 veya 5 tane android güncellemesi ver ki insanlar yeni telefon almak zorunda kalmasın.
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    boşyapanlaratepki 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence bu çevreyi koruma şeyi tamameeeeeeeen bahane başka hiç bişye olamaz
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    xSHUJx 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lan ne saçma arkadaş ya misal bende Mi6 var Mi11 de nasıl bunun şarj cihazını kullanayım daha hızlı doldurmak varken kendi adaptörüyle. Yav iyice boku çıktı çevreyi koruma da tamamen bahaneeeeeee kaldı ki adaptörle çevremi korunur awk herşeyi çözdük bu kaldı
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xioami'yi mantıklı bir marka sanırdım.Şarj adaptörüyle çevreyi koruyoruz ayağı çekiceğinize 🤨 fabrikalarınıza fililtre ve çöplerini yok etmenin daha zararsız yollarını bulsunlar.Şöle bir gerçek var ki tüketici insanlardan çok büyük üretimler yapan fabrika ve üretim tesislerinden çıkıyor doğaya karşı zararlı içerikler.Mesela adamlar doğada çözünebilen bir materyal geliştirip o materyalı kullanmıyor pilastik ürünlerde neden daha pahalı 😂 Bu dünyada para verip-alan kimse çevreyi düşünmez.Düşünmemeli.Eğer düşünürse bu biyolojiye karşı gelmiş demektir.Bizler çocuk yaparken bile kendimizi düşünerek yaparız o derece kendimizi düşünür her konuya kendimizi katarız ki o konuyu sevelim ya da ilgi duyalım ya da satın alalım.Birinin sizi sevmesini istiyosanız ondan bir şey isteyin.Sizde bir parçası olursa o kişinin.O parçayı sevdiği gibi sizi de sevicektir.O kişinin bencilliği artık sizi de seviyor olucak.İnsan = Ben taraflı = Bencil dir.
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    defb 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    çevreyi düşünüyorlarsa eski şarj cihazını getirin yenisini verelim desinler.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    20000 $ * 15 $ = 300000$
    Adamlar işi biliyo 20 bin kişiden 15 dolar gitse iyi para
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    He-ManinKılıcı 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Birkaç yılda bir adaptörlerin güç çıkışları 2’ye 3’e katlanırken evinizdeki adaptörü kullanın demek çok saçma. Daha saçma olanı adaptörlü ve adaptörsüz seçeneğin aynı fiyatta olması. Bizim küçük esnaf bile böyle hataları yapmaz abi şarj cihazı almazsan 50 lira eksik olsun der.
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    Tensi (Mehdi Tensi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar cevreci iseler kutudan 55W adaptoru cikartmaz, evdeki eski 10w adaptoru getirin fiyattan duselim derlerdi.
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    mezun2021itü 5 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyat politikası yanlış olmuş 5 10 dolarda olsa green versiyon daha ucuz olmalıydı ki insanlar en azından alsın ama aynı fiyata koyarsan tabiki şarj cihazlı olan alınır
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    direk apple gibi şarjı iptal etmemiş sadece saçma bir karar alıp şarj olmayan seçenek sunmuş. apple yi taklit yorumları çok komik
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    15414 kez okundu.
    38 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Mi 11 ve
    4 etiket daha amiral gemisi green edition şarj cihazı Mobil Teknolojiler
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