Xiaomi’nin dışa doğru katlanabilir prototip telefonu ortaya çıktı

Piyasaya hiç zaman çıkmadı
Firmanın patent başvurusunda kullandığı temel tasarımın prototip cihazda da kullanıldığı açıkça görülüyor. Cihaz, toplam dört adet kamera sensörünü, bir LED flaşı ve arkasında ekran kilidini açmak için bir düğmeyi barındırıyor. Ayrıca cihazda çift 3500mAh batarya kurulumu görülmekte.
Katlanabilir telefonlar tarafında Xiaomi, Mix Fold modelleriyle birlikte dışa doğru değil de içe doğru katlanabilir telefon yaklaşımını benimsedi. Son olarak Xiaomi’nin gelecekte dışa doğru katlanabilir bir telefon çıkarıp çıkarmayacağı ise şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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