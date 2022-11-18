Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin dışa doğru katlanabilir prototip telefonu ortaya çıktı

    Katlanabilir telefonların sayısı giderek artmaya devam ediyor ve firmalar bu alana giderek biraz daha yoğunlaşıyor. Yeni bir sızıntı ise Xiaomi’nin katlanabilir telefonunu gözler önüne seriyor.
    Oy Ver
    Xiaomi katlanabilir prototip telefon Tam Boyutta Gör
    2019'da Xiaomi, Huawei'nin Mate X serisi cihazlarına benzeyen dışa doğru katlanan bir telefon için CNIPA'ya patent başvurusunda bulunmuştu. Üç yıldan uzun bir süre sonra, geliştirici Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke), prototip aşamasına ulaşan ancak ne yazık ki hiçbir zaman ticari olarak piyasaya sürülmeyen cihazın gerçek hayattan bazı görüntülerini paylaştı.

    Piyasaya hiç zaman çıkmadı

    Firmanın patent başvurusunda kullandığı temel tasarımın prototip cihazda da kullanıldığı açıkça görülüyor. Cihaz, toplam dört adet kamera sensörünü, bir LED flaşı ve arkasında ekran kilidini açmak için bir düğmeyi barındırıyor. Ayrıca cihazda çift 3500mAh batarya kurulumu görülmekte.

    Xiaomi’nin dışa doğru katlanabilir prototip telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu telefonun Qualcomm'un Snapdragon 855 ve 5G desteği için bir X50 modem ile donatıldığına dair bir onay da söz konusu. Wojciechowski, cihazın "süper gizli olduğunu ve çok az birimin halka ulaştığını" aktarıyor. Öte yandan tasarımdaki en büyük sorunun dayanıklılık olduğu belirtiliyor.

    Katlanabilir telefonlar tarafında Xiaomi, Mix Fold modelleriyle birlikte dışa doğru değil de içe doğru katlanabilir telefon yaklaşımını benimsedi. Son olarak Xiaomi’nin gelecekte dışa doğru katlanabilir bir telefon çıkarıp çıkarmayacağı ise şimdilik belirsiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız