Tam Boyutta Gör 2019'da Xiaomi, Huawei'nin Mate X serisi cihazlarına benzeyen dışa doğru katlanan bir telefon için CNIPA'ya patent başvurusunda bulunmuştu. Üç yıldan uzun bir süre sonra, geliştirici Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke), prototip aşamasına ulaşan ancak ne yazık ki hiçbir zaman ticari olarak piyasaya sürülmeyen cihazın gerçek hayattan bazı görüntülerini paylaştı.

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Piyasaya hiç zaman çıkmadı

Firmanın patent başvurusunda kullandığı temel tasarımın prototip cihazda da kullanıldığı açıkça görülüyor. Cihaz, toplam dört adet kamera sensörünü, bir LED flaşı ve arkasında ekran kilidini açmak için bir düğmeyi barındırıyor. Ayrıca cihazda çift 3500mAh batarya kurulumu görülmekte.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu telefonun Qualcomm'un Snapdragon 855 ve 5G desteği için bir X50 modem ile donatıldığına dair bir onay da söz konusu. Wojciechowski, cihazın "süper gizli olduğunu ve çok az birimin halka ulaştığını" aktarıyor. Öte yandan tasarımdaki en büyük sorunun dayanıklılık olduğu belirtiliyor.

Katlanabilir telefonlar tarafında Xiaomi, Mix Fold modelleriyle birlikte dışa doğru değil de içe doğru katlanabilir telefon yaklaşımını benimsedi. Son olarak Xiaomi’nin gelecekte dışa doğru katlanabilir bir telefon çıkarıp çıkarmayacağı ise şimdilik belirsiz.

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Xiaomi’nin dışa doğru katlanabilir prototip telefonu ortaya çıktı