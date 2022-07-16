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    Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı Ağustos'ta tanıtılabilir

    Xiaomi'nin yaklaşan ilk elektrikli aracı Xiaomi Car, yeni gelen raporlara göre Ağustos ayında tanıtılabilir. İlk seri üretim aracın 2024 yılında gelmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı Ağustos'ta tanıtılabilir
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    Elektrikli otomobil pazarı gün geçtikçe büyümeye devam ederken Xiaomi de pazardaki yerini almak için gün sayıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre teknoloji devi, ilk elektrikli aracının prototipini Ağustos ayında sergileyecek.

    10 milyar dolar yatırım yapılacak

    Sina Tech tarafından paylaşılan yeni raporlara göre Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Ağustos ayında ilk elektrikli araç prototipini ortaya çıkaracak. Prototip araç, tanıtımın ardından ilk kış testleri de dahil olmak üzere yol testlerini gerçekleştirecek.

    Şimdiye kadar Xiaomi Car olarak adlandırılan elektrikli aracın tasarımı WM Motor'un Maven konsept otomobilinden sorumlu olan HVST Automobile Design tarafından gerçekleştirildi.

    Xiaomi, daha önce önümüzdeki on yıl içinde elektrikli araç geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım sözü vermişti. Şirketin ilk elektrikli aracı olacak Xiaomi Car'ın ilk olarak 2024 yılında seri üretiminin başlaması bekleniyor.

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