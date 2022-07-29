Xiaomi'nin 10 milyar dolarlık otomobil projesi düzenleyici engeline takıldı

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Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, otomotiv pazarına girme yolunda beklenmedik bir engelle karşılaştı. Önümüzdeki haftalarda 10 milyar dolarlık araç projesinin ilk prototip versiyonunu duyurmaya hazırlanan şirket, frene basmak zorunda kalabilir.

İnceleme altına alınacak

Bilindiği üzere Çin, son zamanlarda elektrikli araç endüstrisinde benzeri görülmemiş bir büyüme yaşıyor. Ancak birçok yeni şirketin elektrikli araç projelerinde başarısız adımlar atması, yetkililerin de yeni otomotiv girişimlerinin onay sürecini zorlaştırması ile sonuçlandı. Bildirilenlere göre bu zorlu sürece dahil olan Xiaomi’nin yalnızca finansal yeteneklerini değil, aynı zamanda teknolojik bilgi birikimini de kanıtlamak için ek belgeler sağlaması gerekecek.

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Bununla birlikte sunulan evrakların ve ek bilgi için yapılacak incelemelerin aylar sürmesi beklenirken, başvurunun reddedilmesi halinde Xiaomi, sürece en baştan başlamak zorunda kalacak. Yeni hareketin planlanan programa aylar ve hatta bir yıl ekleyebileceği düşünülüyor.

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Xiaomi'nin otomobil projesi düzenleyici engeline takıldı