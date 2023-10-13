Geri sayım başladı: Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir

Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir
Bildiğiniz gibi Xiaomi, elektrikli otomobil alanında önemli transferler gerçekleştirdi ve Xiaomi CEO'su Lei Jun, elektrikli araç çalışmalarına yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Sektörden gelen yeni raporlar ise, Xiaomi'nin aralarında Brilliance Auto, Chery ve Beijing Automotive Group'un da bulunduğu birçok farklı araç üreticisiyle görüştüğünü ortaya koydu.
Bu noktada yeni bir ortaklık, Xiaomi'nin planlarının hızlanmasına yardımcı olabilir. Niketim şirketin üretim, tasarım ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki sorunları çözülmüş olacak. Üstelik her iki şirket, Xiaomi'nin yazılım geliştirme alanındaki uzmanlığından da yararlanabilir. Otomobil üreticileriyle yapılan görüşmelerin somut bir ortaklığa yol açıp açmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Xiaomi'nin elektrikli araç pazarına girme konusunda istekli olduğu açık.
Her koşulda Çinli dev, ilk elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor. MS11 olarak adlandırılan bu modelin, daha önce sedan formunda 101kWh bataryadan güç alacağı belirtilmişti. Üstelik 27 bin dolar gibi rekabetçi bir fiyata sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.