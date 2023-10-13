Geri sayım başladı: Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir

Tam Boyutta Gör Özellikle akıllı telefonları ve tüketici elektroniği ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi, bildiğiniz üzere otomobil pazarına da atım atmayı planlıyor. Öyle ki şirketin Pekin'deki üretim tesisinde faaliyetlere başladığı belirtilmişti. Ortaya çıkan son raporlar ise, Xiaomi imzalı ilk otomobilin çok daha erken gelebileceğini gösteriyor.

Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir

Bildiğiniz gibi Xiaomi, elektrikli otomobil alanında önemli transferler gerçekleştirdi ve Xiaomi CEO'su Lei Jun, elektrikli araç çalışmalarına yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Sektörden gelen yeni raporlar ise, Xiaomi'nin aralarında Brilliance Auto, Chery ve Beijing Automotive Group'un da bulunduğu birçok farklı araç üreticisiyle görüştüğünü ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Daha öncede bahsettiğimiz gibi Çinli dev, kendi otomobilini üretmek için halen gerekli lisansı alabilmiş değil. Bunun nedeni ise elektrikli araç pazarındaki yükseliş. Öyle ki Çinli yetkililer, patlamanın önüne geçmek için sıkı önlemlere imza atmaya başladı.

Bu noktada yeni bir ortaklık, Xiaomi'nin planlarının hızlanmasına yardımcı olabilir. Niketim şirketin üretim, tasarım ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki sorunları çözülmüş olacak. Üstelik her iki şirket, Xiaomi'nin yazılım geliştirme alanındaki uzmanlığından da yararlanabilir. Otomobil üreticileriyle yapılan görüşmelerin somut bir ortaklığa yol açıp açmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Xiaomi'nin elektrikli araç pazarına girme konusunda istekli olduğu açık.

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Her koşulda Çinli dev, ilk elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor. MS11 olarak adlandırılan bu modelin, daha önce sedan formunda 101kWh bataryadan güç alacağı belirtilmişti. Üstelik 27 bin dolar gibi rekabetçi bir fiyata sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

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Geri sayım: Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir