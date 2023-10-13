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    Geri sayım başladı: Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobili için hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak Çinli dev, Brilliance Auto, Chery ve Beijing ile yeni bir ortaklığa imza atabilir. İşte detaylar...
    Geri sayım: Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir Tam Boyutta Gör
    Özellikle akıllı telefonları ve tüketici elektroniği ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi, bildiğiniz üzere otomobil pazarına da atım atmayı planlıyor. Öyle ki şirketin Pekin'deki üretim tesisinde faaliyetlere başladığı belirtilmişti. Ortaya çıkan son raporlar ise, Xiaomi imzalı ilk otomobilin çok daha erken gelebileceğini gösteriyor. 

    Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir

    Bildiğiniz gibi Xiaomi, elektrikli otomobil alanında önemli transferler gerçekleştirdi ve Xiaomi CEO'su Lei Jun, elektrikli araç çalışmalarına yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Sektörden gelen yeni raporlar ise, Xiaomi'nin aralarında Brilliance Auto, Chery ve Beijing Automotive Group'un da bulunduğu birçok farklı araç üreticisiyle görüştüğünü ortaya koydu.

    Geri sayım: Xiaomi'nin ilk otomobili çok daha erken gelebilir Tam Boyutta Gör
    Daha öncede bahsettiğimiz gibi Çinli dev, kendi otomobilini üretmek için halen gerekli lisansı alabilmiş değil. Bunun nedeni ise elektrikli araç pazarındaki yükseliş. Öyle ki Çinli yetkililer, patlamanın önüne geçmek için sıkı önlemlere imza atmaya başladı. 

    Bu noktada yeni bir ortaklık, Xiaomi'nin planlarının hızlanmasına yardımcı olabilir. Niketim şirketin üretim, tasarım ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki sorunları çözülmüş olacak. Üstelik her iki şirket, Xiaomi'nin yazılım geliştirme alanındaki uzmanlığından da yararlanabilir. Otomobil üreticileriyle yapılan görüşmelerin somut bir ortaklığa yol açıp açmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Xiaomi'nin elektrikli araç pazarına girme konusunda istekli olduğu açık. 

    Her koşulda Çinli dev, ilk elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor. MS11 olarak adlandırılan bu modelin, daha önce sedan formunda 101kWh bataryadan güç alacağı belirtilmişti. Üstelik 27 bin dolar gibi rekabetçi bir fiyata sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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