Xiaomi'nin sattığı otomobil başına zararı 5 bin dolara düştü

Elbette Xiaomi'nin bu hedef büyütme durumu karşılıksız değil. SU7 modelinin teslimat sürelerinde 6-7 aya varan kuyruklar oluşmuş durumda. Öyle ki şirket bu yüksek talebe yetişebilmek adına geçtiğimiz haziran ayında çift vardiya üretime geçiş yaptı. Böylece fabrikada her ay 20 bin adet SU7 üretiliyor. Uzmanlara göre Xiaomi bu performansla devam ederse önümüzdeki yıl 400 bin araç teslimatı yapabilir.
SU7, tasarımı ve teknolojileriyle şimdiden hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazanmış durumda. En büyük rakiplerinden biri olan Tesla Model 3'e göre daha ucuz olması da popülerliğinde büyük bir etken. Reuters'a konuşan bir analist, şirketin önümüzdeki yıl 400 bin araç teslimatı yapabileceğini belirtiyor. Bu da otomobil biriminin gelecek yıl Xiaomi'nin toplam gelirlerinin beşte birini oluşturabileceğini gösteriyor.
SU7 Ultra versiyonunun gelişi elektrikli modelin popülerliğini daha da artıracak. Serinin en üstünde yer alan model üç elektrik motoruyla 1526 beygir güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1.98 saniyede tamamlıyor. Xiaomi ayrıca önümüzdeki yıllarda biri menzil artırıcı elektrikli (EREV) olmak üzere iki yeni modelini de sahaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..