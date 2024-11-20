Xiaomi'nin sattığı otomobil başına zararı 5 bin dolara düştü

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl normalde 76 bin SU7'yi sahipleriyle buluşturmayı hedefleyen Xiaomi, geçtiğimiz aylarda büyük bir sıçrayışla bu hedefini 120 bin adet olarak güncellemişti. Şimdi ise şirket yöneticisi Lei Jun, 2024 yılının sonuna kadar 130 bin araç teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Elbette Xiaomi'nin bu hedef büyütme durumu karşılıksız değil. SU7 modelinin teslimat sürelerinde 6-7 aya varan kuyruklar oluşmuş durumda. Öyle ki şirket bu yüksek talebe yetişebilmek adına geçtiğimiz haziran ayında çift vardiya üretime geçiş yaptı. Böylece fabrikada her ay 20 bin adet SU7 üretiliyor. Uzmanlara göre Xiaomi bu performansla devam ederse önümüzdeki yıl 400 bin araç teslimatı yapabilir.

SU7, tasarımı ve teknolojileriyle şimdiden hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazanmış durumda. En büyük rakiplerinden biri olan Tesla Model 3'e göre daha ucuz olması da popülerliğinde büyük bir etken. Reuters'a konuşan bir analist, şirketin önümüzdeki yıl 400 bin araç teslimatı yapabileceğini belirtiyor. Bu da otomobil biriminin gelecek yıl Xiaomi'nin toplam gelirlerinin beşte birini oluşturabileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Satışlar yükselse de Xiaomi hala otomobil biriminden para kaybetmeye devam ediyor. Şirket üçüncü çeyrekte 207 milyon dolar zarar açıkladı. Elbette bu alanda da büyük bir gelişme söz konusu. Çinli üretici, ikinci çeyrekte sattığı her otomobilden 9 bin dolar zarar ediyordu. Bu değer üçüncü çeyrekte 5 bin dolar civarına kadar düştü.

Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı 2 sa. önce eklendi

SU7 Ultra versiyonunun gelişi elektrikli modelin popülerliğini daha da artıracak. Serinin en üstünde yer alan model üç elektrik motoruyla 1526 beygir güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1.98 saniyede tamamlıyor. Xiaomi ayrıca önümüzdeki yıllarda biri menzil artırıcı elektrikli (EREV) olmak üzere iki yeni modelini de sahaya sürecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi'nin sattığı otomobil başına zararı 5 bin dolara düştü