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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin sattığı otomobil başına zararı 5 bin dolara düştü

    Otomotiv dünyasında bazı köklü üreticiler daralma haberleriyle gündeme gelirken SU7 isimli elektrikli otomobiliyle sektöre giriş yapan Xiaomi bir kez daha hedef büyüttü. 
    Xiaomi'nin sattığı otomobil başına zararı 5 bin dolara düştü Tam Boyutta Gör
    Bu yıl normalde 76 bin SU7'yi sahipleriyle buluşturmayı hedefleyen Xiaomi, geçtiğimiz aylarda büyük bir sıçrayışla bu hedefini 120 bin adet olarak güncellemişti. Şimdi ise şirket yöneticisi Lei Jun, 2024 yılının sonuna kadar 130 bin araç teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi.

    Elbette Xiaomi'nin bu hedef büyütme durumu karşılıksız değil. SU7 modelinin teslimat sürelerinde 6-7 aya varan kuyruklar oluşmuş durumda. Öyle ki şirket bu yüksek talebe yetişebilmek adına geçtiğimiz haziran ayında çift vardiya üretime geçiş yaptı. Böylece fabrikada her ay 20 bin adet SU7 üretiliyor. Uzmanlara göre Xiaomi bu performansla devam ederse önümüzdeki yıl 400 bin araç teslimatı yapabilir.

    SU7, tasarımı ve teknolojileriyle şimdiden hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazanmış durumda. En büyük rakiplerinden biri olan Tesla Model 3'e göre daha ucuz olması da popülerliğinde büyük bir etken. Reuters'a konuşan bir analist, şirketin önümüzdeki yıl 400 bin araç teslimatı yapabileceğini belirtiyor. Bu da otomobil biriminin gelecek yıl Xiaomi'nin toplam gelirlerinin beşte birini oluşturabileceğini gösteriyor.

    Xiaomi'nin sattığı otomobil başına zararı 5 bin dolara düştü Tam Boyutta Gör
    Satışlar yükselse de Xiaomi hala otomobil biriminden para kaybetmeye devam ediyor. Şirket üçüncü çeyrekte 207 milyon dolar zarar açıkladı. Elbette bu alanda da büyük bir gelişme söz konusu. Çinli üretici, ikinci çeyrekte sattığı her otomobilden 9 bin dolar zarar ediyordu. Bu değer üçüncü çeyrekte 5 bin dolar civarına kadar düştü.

    SU7 Ultra versiyonunun gelişi elektrikli modelin popülerliğini daha da artıracak. Serinin en üstünde yer alan model üç elektrik motoruyla 1526 beygir güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1.98 saniyede tamamlıyor. Xiaomi ayrıca önümüzdeki yıllarda biri menzil artırıcı elektrikli (EREV) olmak üzere iki yeni modelini de sahaya sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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