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    Xiaomi'nin yeni 67W GaN şarj cihazı 19 dolara satışta!

    Xiaomi, üç bağlantı noktasına sahip GaN 67W şarj cihazını satışa sundu. Yeni şarj adaptörü, yüksek verimliliği kompakt boyutla birleştiren üçünü nesil Galyum Nitrat teknolojisini kullanıyor.
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    xiaomi 67w gan şarj cihazı
    Yeni Xiaomi 2C1A GAN 67W şarj cihazı, daha gelişmiş ısı dağıtma teknolojisine sahip. Üç port kullanımdayken bile sabit sıcaklık koruması sağlıyor. Tabii ki üç port aynı anda kullanıldığında çıkış hızı bölünüyor. Sırt çantasında veya el çantasında taşımayı kolaylaştıran katlanabilir pimlere sahip olan adaptör, destekleyen cihazları USB-C portu üzerinden 67W’a kadar hızlı şarj ediyor. USB-A portundan maksimum 22.5W çıkış gücü sağlıyor.

    xiaomi 67w gan charger Tam Boyutta Gör
    2 adet USB-C, 1 adet USB-A portuna sahip olan GaN şarj cihazı, 1.5m USB-C’den USB-C’ye kablo ile geliyor. Son olarak, ürün sekiz koruma katmanı sunuyor. Bunlar, aşırı gerilim koruması, giriş ve çıkış akım koruması, düşük dalgalar, kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması, düşük elektromanyetik parazit ve direnç.

    Xiaomi’nin yeni GaN şarj cihazı, tanıtıma özel 19 dolara satışta. Normal fiyatı da 21 dolar.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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