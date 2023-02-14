Xiaomi'nin yeni 67W GaN şarj cihazı 19 dolara satışta!

Xiaomi’nin yeni GaN şarj cihazı, tanıtıma özel 19 dolara satışta. Normal fiyatı da 21 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi’nin yeni GaN şarj cihazı, tanıtıma özel 19 dolara satışta. Normal fiyatı da 21 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah