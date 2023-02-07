Galaxy S23 için Anker 313 Ace 45W GaN şarj adaptörü duyuruldu

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S23 amiral gemisi serisini duyurmasının ardından aksesuar üreticileri de ilk ürünlerini sergilemeye başladı. Mini hızlı şarj adaptörleri beğeni toplayan Anker bir versiyon da Galaxy S23 için hazırladı.

Anker 313 Ace 45W GaN özellikleri ve fiyatı

Anker 313 Ace 45W GaN adındaki minik şarj adaptörü Samsung Super Fast Charging 2.0 desteğine sahip olduğu için Galaxy S23 Ultra modelini sadece 1 saatte şarj edebiliyor. Diğer modelleri ise biraz daha uzun sürede şarj ediyor.

Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları 5 gün önce eklendi

37.8 x 35.1 x 40.9 mm ölçülerine sahip olan adaptör, Samsung’un orijinal adaptöründen yüzde 30 daha küçük. Galyum Nitrat teknolojisi sayesinde küçük boyutlarda yüksek verimlilik ve güvenlik sunabiliyor. Kısa devre, aşırı voltaj, yüksek sıcaklık gibi koruma çözümleri mevcut. Anker 313 Ace 45W GaN şarj adaptörü 30$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Anker 313 Ace 45W GaN tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı