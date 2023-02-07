Galaxy S23 için Anker 313 Ace 45W GaN şarj adaptörü duyuruldu

Anker 313 Ace 45W GaN özellikleri ve fiyatı
Anker 313 Ace 45W GaN adındaki minik şarj adaptörü Samsung Super Fast Charging 2.0 desteğine sahip olduğu için Galaxy S23 Ultra modelini sadece 1 saatte şarj edebiliyor. Diğer modelleri ise biraz daha uzun sürede şarj ediyor.
37.8 x 35.1 x 40.9 mm ölçülerine sahip olan adaptör, Samsung’un orijinal adaptöründen yüzde 30 daha küçük. Galyum Nitrat teknolojisi sayesinde küçük boyutlarda yüksek verimlilik ve güvenlik sunabiliyor. Kısa devre, aşırı voltaj, yüksek sıcaklık gibi koruma çözümleri mevcut. Anker 313 Ace 45W GaN şarj adaptörü 30$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?