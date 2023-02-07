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    Galaxy S23 için Anker 313 Ace 45W GaN şarj adaptörü duyuruldu

    Anker 313 Ace 45W GaN adıyla duyurulan mini şarj adaptörü Galaxy S23 serisini 1 saate yakın bir sürede şarj ediyor ve Samsung’un kendi adaptöründen de küçük.    
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    Anker 313 Ace 45W GaN Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S23 amiral gemisi serisini duyurmasının ardından aksesuar üreticileri de ilk ürünlerini sergilemeye başladı. Mini hızlı şarj adaptörleri beğeni toplayan Anker bir versiyon da Galaxy S23 için hazırladı.

    Anker 313 Ace 45W GaN özellikleri ve fiyatı

    Anker 313 Ace 45W GaN adındaki minik şarj adaptörü Samsung Super Fast Charging 2.0 desteğine sahip olduğu için Galaxy S23 Ultra modelini sadece 1 saatte şarj edebiliyor. Diğer modelleri ise biraz daha uzun sürede şarj ediyor.

    37.8 x 35.1 x 40.9 mm ölçülerine sahip olan adaptör, Samsung’un orijinal adaptöründen yüzde 30 daha küçük. Galyum Nitrat teknolojisi sayesinde küçük boyutlarda yüksek verimlilik ve güvenlik sunabiliyor. Kısa devre, aşırı voltaj, yüksek sıcaklık gibi koruma çözümleri mevcut. Anker 313 Ace 45W GaN şarj adaptörü 30$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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