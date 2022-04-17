Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin yeni bir kamera patenti ortaya çıktı: Gökyüzü fotoğrafçılığında fark yaratacak

    Dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin gökyüzü çekimlerinde fark yaratacak yeni bir kamera patenti ortaya çıktı. Yeni patent, görüntülerin otomatik olarak analiz edilmesini sağlayacak.
    Oy Ver

    Xiaomi'nin yeni patenti gökyüzü fotoğrafçılığını geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzde akıllı telefonların sahip olduğu kamera sensörlerinin gelişmesi ile birlikte üreticiler mobil fotoğrafçılıkta fark yaratacak farklı çekim modları üzerinde çalışmalara başladı. Bu isimler arasına katılan ve kullanıcıların yaratıcılık seçeneklerini arttırmak isteyen Xiaomi, otomatik 'gece gökyüzü yıldız izleri hızlandırılmış fotoğrafçılık' isminde yeni bir kamera patenti aldı.

    Xiaomi 12 Ultra'da karşımıza çıkabilir

    Paylaşılan bilgilere göre astrofotoğrafçılıkta büyük bir sıçrayış yaratacak yeni patent, kameranın gece çekimlerinde otomatik olarak gökyüzüne odaklanmasını ve sahne için ISO, beyaz dengesi gibi en uygun ayarların belirlenmesini sağlayacak. Bununla beraber timelapse boyunca aynı konumdan elde edilen veriler ve renkler, algoritma tarafından analiz edilerek yıldız izlerinin hızlandırılmış bir yolculuğunu gösteren kısa biçimli bir videoya dönüştürülecek.

    Kısa bir süre önce onaylanan yeni patentin Xiaomi cihazlara ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor ancak yakında Çin’de piyasaya sürülecek kamera odaklı Xiaomi 12 Ultra modelinin, "Yıldız İzleri" modu ile ön plana çıkacağı düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız