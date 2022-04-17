Xiaomi'nin yeni bir kamera patenti ortaya çıktı: Gökyüzü fotoğrafçılığında fark yaratacak

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Günümüzde akıllı telefonların sahip olduğu kamera sensörlerinin gelişmesi ile birlikte üreticiler mobil fotoğrafçılıkta fark yaratacak farklı çekim modları üzerinde çalışmalara başladı. Bu isimler arasına katılan ve kullanıcıların yaratıcılık seçeneklerini arttırmak isteyen Xiaomi, otomatik 'gece gökyüzü yıldız izleri hızlandırılmış fotoğrafçılık' isminde yeni bir kamera patenti aldı.

Xiaomi 12 Ultra'da karşımıza çıkabilir

Paylaşılan bilgilere göre astrofotoğrafçılıkta büyük bir sıçrayış yaratacak yeni patent, kameranın gece çekimlerinde otomatik olarak gökyüzüne odaklanmasını ve sahne için ISO, beyaz dengesi gibi en uygun ayarların belirlenmesini sağlayacak. Bununla beraber timelapse boyunca aynı konumdan elde edilen veriler ve renkler, algoritma tarafından analiz edilerek yıldız izlerinin hızlandırılmış bir yolculuğunu gösteren kısa biçimli bir videoya dönüştürülecek.

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Kısa bir süre önce onaylanan yeni patentin Xiaomi cihazlara ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor ancak yakında Çin’de piyasaya sürülecek kamera odaklı Xiaomi 12 Ultra modelinin, "Yıldız İzleri" modu ile ön plana çıkacağı düşünülüyor.

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