Xiaomi, Pilota güneş gözlüğünü tanıttı: Fiyatı tuzlu

Tam Boyutta Gör

Akıllı ev aletlerinden cep telefonlarına kadar birçok farklı sektörde büyük bir ürün yelpazesi sunan Xiaomi, Çin’de şık bir tasarıma sahip yeni Pilota güneş gözlüğünü tanıttı.

Dayanıklılık ve konforu birleştirecek

Adından da anlaşılacağı gibi gökyüzünden ilham alınarak tasarlanan yeni gözlük, uçak pilotlarının taktığı güneş gözlüklerine benzer tasarım hatları ile geliyor. Bununla birlikte Almanya’dan ithal edilen naylon polarize camlarla donatılan Pilota’nın, kullanıcısını güneşten gelen zararlı ultraviyole ışıklardan korumak için UV400 koruması ve ter, parmak izi, yağ ve diğer istenmeyen yapışkan sıvılara karşı dayanıklılığı bulunuyor.

Xiaomi Mix Fold 2 her iki tarafa da katlanabilecek 5 gün önce eklendi

İnce bir tasarıma kıyasla Pilota’nın hafif ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik alüminyum çerçeve ile geldiğini söyleyen Xiaomi, gözlüklerin sunacağı konfor ve dayanıklılık konusunda oldukça iddialı. Şu an için yalnızca Çin’de satışa sunulan Pilota güneş gözlüğünün ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Bununla beraber Siyah ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulan yeni gözlük 132 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.