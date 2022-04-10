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    Xiaomi, Pilota güneş gözlüğünü tanıttı: Fiyatı tuzlu

    Teknoloji devi Xiaomi, yeni Pilota güneş gözlüğünü tanıttı. İlk olarak Çin'de satışa sunulan yeni gözlük, etkileyici bir tasarım ile dayanıklılığı birleştiriyor.
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    Xiaomi yeni güneş gözlüğünü tanıttı: İşte detaylar
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    Akıllı ev aletlerinden cep telefonlarına kadar birçok farklı sektörde büyük bir ürün yelpazesi sunan Xiaomi, Çin’de şık bir tasarıma sahip yeni Pilota güneş gözlüğünü tanıttı.

    Dayanıklılık ve konforu birleştirecek

    Adından da anlaşılacağı gibi gökyüzünden ilham alınarak tasarlanan yeni gözlük, uçak pilotlarının taktığı güneş gözlüklerine benzer tasarım hatları ile geliyor. Bununla birlikte Almanya’dan ithal edilen naylon polarize camlarla donatılan Pilota’nın, kullanıcısını güneşten gelen zararlı ultraviyole ışıklardan korumak için UV400 koruması ve ter, parmak izi, yağ ve diğer istenmeyen yapışkan sıvılara karşı dayanıklılığı bulunuyor.

    İnce bir tasarıma kıyasla Pilota’nın hafif ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik alüminyum çerçeve ile geldiğini söyleyen Xiaomi, gözlüklerin sunacağı konfor ve dayanıklılık konusunda oldukça iddialı. Şu an için yalnızca Çin’de satışa sunulan Pilota güneş gözlüğünün ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Bununla beraber Siyah ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulan yeni gözlük 132 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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