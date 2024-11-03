Casio'nun efsanesi geri döndü: İlk dijital takvimli saat Casiotron, 50. yılında yenilendi

Modern teknoloji ve retro tasarımın buluşması: İşte Casiotron TRN-50ZE-1A'nın özellikleri ve fiyatı
Yeni Casiotron TRN-50ZE-1A, klasik tasarım kodlarını günümüz teknolojisiyle harmanlıyor. Premium paslanmaz çelik kasa ve kayış üzerinde kullanılan siyah-altın renk kombinasyonu, ince çizgiler ve ayna kaplamaları ile sofistike bir görünüm sunuyor. Ayrıca modern teknoloji entegrasyonuyla dikkat çeken model, Multi-Band 6 radyo kontrollü zaman senkronizasyonu ve Bluetooth bağlantısı sunuyor. Casio Watches uygulaması üzerinden akıllı telefon entegrasyonu sağlayan saat, kullanıcılara hatırlatıcı ve telefon bulma gibi pratik özellikler sunuyor.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über