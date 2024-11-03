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    Casio'nun efsanesi geri döndü: İlk dijital takvimli saat Casiotron, 50. yılında yenilendi

    Casio, otomatik takvimli ilk dijital saat Casiotron'un 50. yılını, TRN-50ZE-1A modeliyle kutluyor. İşte Avrupa'da sınırlı sayıda piyasaya sürülen yeni modelinin özellikleri ve fiyatı:
    İlk dijital takvimli saat Casiotron, 50. yılında yenilendi Tam Boyutta Gör
    Dijital saat teknolojisinin öncüsü Casio, dijital saat dünyasında çığır açan Casiotron serisinin 50. yılını özel bir model ile taçlandırıyor. Otomatik takvim özelliğine sahip ilk dijital saat olma unvanını taşıyan Casiotron'un modern bir yorumu olan TRN-50ZE-1A, teknoloji tutkunlarıyla buluşmak için Avrupa pazarında sınırlı sayıda yerini aldı. 

    Modern teknoloji ve retro tasarımın buluşması: İşte Casiotron TRN-50ZE-1A'nın özellikleri ve fiyatı

    Yeni Casiotron TRN-50ZE-1A, klasik tasarım kodlarını günümüz teknolojisiyle harmanlıyor. Premium paslanmaz çelik kasa ve kayış üzerinde kullanılan siyah-altın renk kombinasyonu, ince çizgiler ve ayna kaplamaları ile sofistike bir görünüm sunuyor. Ayrıca modern teknoloji entegrasyonuyla dikkat çeken model, Multi-Band 6 radyo kontrollü zaman senkronizasyonu ve Bluetooth bağlantısı sunuyor. Casio Watches uygulaması üzerinden akıllı telefon entegrasyonu sağlayan saat, kullanıcılara hatırlatıcı ve telefon bulma gibi pratik özellikler sunuyor.

    İlk dijital takvimli saat Casiotron, 50. yılında yenilendi Tam Boyutta Gör
    Saatin enerji verimliliği de öne çıkan özelliklerinden biri. Tough Solar teknolojisi sayesinde tam şarjla 11 ay, güç tasarrufu modunda ise 22 aya varan pil ömrü sunan model, LED Süper Aydınlatıcı teknolojisi ile karanlık ortamlarda mükemmel görünürlük sağlıyor. 42,7 x 39,1 x 12,3 mm boyutlarında ve 111 gram ağırlığında olan saat, 5 bar su direnci ile günlük kullanıma uygun bir yapı sunuyor. Dünya saati, kronometre, otomatik takvim ve alarm özelliklerine sahip TRN-50ZE-1A, ayrıca 39 farklı zaman dilimini de destekliyor.
    İlk dijital takvimli saat Casiotron, 50. yılında yenilendi Tam Boyutta Gör
    50. yıl anısına özel işlenmiş arka kapak tasarımıyla koleksiyoner değeri taşıyan Casiotron TRN-50ZE-1A, çevre dostu yaklaşımı yansıtan özel ambalajı ve pamuklu saklama kesesi ile sürdürülebilirliğe de vurgu yapıyor. Sınırlı üretim model, Avrupa genelinde 599 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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