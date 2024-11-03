Casio'nun efsanesi geri döndü: İlk dijital takvimli saat Casiotron, 50. yılında yenilendi

Tam Boyutta Gör Dijital saat teknolojisinin öncüsü Casio, dijital saat dünyasında çığır açan Casiotron serisinin 50. yılını özel bir model ile taçlandırıyor. Otomatik takvim özelliğine sahip ilk dijital saat olma unvanını taşıyan Casiotron'un modern bir yorumu olan TRN-50ZE-1A, teknoloji tutkunlarıyla buluşmak için Avrupa pazarında sınırlı sayıda yerini aldı.

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Modern teknoloji ve retro tasarımın buluşması: İşte Casiotron TRN-50ZE-1A'nın özellikleri ve fiyatı

Yeni Casiotron TRN-50ZE-1A, klasik tasarım kodlarını günümüz teknolojisiyle harmanlıyor. Premium paslanmaz çelik kasa ve kayış üzerinde kullanılan siyah-altın renk kombinasyonu, ince çizgiler ve ayna kaplamaları ile sofistike bir görünüm sunuyor. Ayrıca modern teknoloji entegrasyonuyla dikkat çeken model, Multi-Band 6 radyo kontrollü zaman senkronizasyonu ve Bluetooth bağlantısı sunuyor. Casio Watches uygulaması üzerinden akıllı telefon entegrasyonu sağlayan saat, kullanıcılara hatırlatıcı ve telefon bulma gibi pratik özellikler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Saatin enerji verimliliği de öne çıkan özelliklerinden biri. Tough Solar teknolojisi sayesinde tam şarjla 11 ay, güç tasarrufu modunda ise 22 aya varan pil ömrü sunan model, LED Süper Aydınlatıcı teknolojisi ile karanlık ortamlarda mükemmel görünürlük sağlıyor. 42,7 x 39,1 x 12,3 mm boyutlarında ve 111 gram ağırlığında olan saat, 5 bar su direnci ile günlük kullanıma uygun bir yapı sunuyor. Dünya saati, kronometre, otomatik takvim ve alarm özelliklerine sahip TRN-50ZE-1A, ayrıca 39 farklı zaman dilimini de destekliyor.

Tam Boyutta Gör 50. yıl anısına özel işlenmiş arka kapak tasarımıyla koleksiyoner değeri taşıyan Casiotron TRN-50ZE-1A, çevre dostu yaklaşımı yansıtan özel ambalajı ve pamuklu saklama kesesi ile sürdürülebilirliğe de vurgu yapıyor. Sınırlı üretim model, Avrupa genelinde 599 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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