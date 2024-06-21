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    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin yeni SUV aracı ilk defa görüntülendi

    Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 ile piyasaya hızlı bir giriş yaparken bir süredir de yeni SUV aracı üzerinde çalışıyor. Şimdi ise Xiaomi SUV’a ait olduğu söylenen ilk görüntüler yayınlandı.
    Xiaomi’nin yeni SUV aracı ilk defa görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 ile hızlı bir yükseliş yaşıyor. Firma, geçtiğimiz mayıs ayında 8 binden fazla SU7 satarken yaklaşmakta olan SUV modelinin ise bu aracın devamı niteliğinde olması bekleniyor. MX11 kod adıyla anılan Xiaomi SUV’un 2025 yılında tanıtılması hedefleniyor. Şimdi ise Xiaomi SUV’a ait olduğu söylenen bir dizi kamuflajlı görüntü yayınlanmış durumda.

    Xiaomi SUV için ilk görseller

    Xiaomi’nin yeni SUV aracı ilk defa görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntüler Xiaomi SUV’un yoğun bir şekilde kamufle edildiğini ortaya koyuyor olsa da SU7’nin tasarım esintilerinin varlığı anlaşılabiliyor. Aracın ön kısmı firmanın sedan aracını anımsatan farlara sahip gibi görünüyor. Benzer şekilde lidar sensör de yine aracın tavan kısmında yer alıyor. Görüntüler ayrıca Xiaomi’nin yeni aracının eğimli tavan çizgisi sayesinde spesifik olarak bir coupe SUV olacağını da ortaya koyuyor. Sarı fren kaliperleri, beş kollu jantlar ve açıkta bırakılmış kuyruk lambası da yine SU7’den alınan unsurlar olarak göze çarpıyor.
    Xiaomi’nin yeni SUV aracı ilk defa görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Xiaomi SUV’un genel tasarımı yine otomobil tutkunlarına bazı marka ve modelleri doğrudan anımsatacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere SU7, Porsche ve McLaren'den ilham alan bir tasarım diline sahipti. Benzer şekilde Xiaomi SUV MX11’in de Ferrari Purosangue ile benzerlik taşıdığı görülebiliyor.

    Xiaomi, Çin’de elektrikli araç yarışına giren en yeni firma olsa da uygun fiyatlı SU7 modeliyle güçlü satış rakamlarına ulaşmayı sürdürüyor. Firma halihazırda 20 binden fazla aracı teslim etmiş durumda. 2024 yılı sonuna kadar ise bu sayının 120 bini bulması bekleniyor. Şimdilik Xiaomi SUV MX11 için teknik ayrıntılar hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak aracın 21 bin dolar fiyat 2025’te tanıtılıp 2026’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/06/20/xiaomi-auto-suv-leaked-photos/ https://www.ithome.com/0/776/609.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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