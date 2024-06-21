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Tam Boyutta Gör Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 ile hızlı bir yükseliş yaşıyor. Firma, geçtiğimiz mayıs ayında 8 binden fazla SU7 satarken yaklaşmakta olan SUV modelinin ise bu aracın devamı niteliğinde olması bekleniyor. MX11 kod adıyla anılan Xiaomi SUV’un 2025 yılında tanıtılması hedefleniyor. Şimdi ise Xiaomi SUV’a ait olduğu söylenen bir dizi kamuflajlı görüntü yayınlanmış durumda.

Xiaomi SUV için ilk görseller

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntüler Xiaomi SUV’un yoğun bir şekilde kamufle edildiğini ortaya koyuyor olsa da SU7’nin tasarım esintilerinin varlığı anlaşılabiliyor. Aracın ön kısmı firmanın sedan aracını anımsatan farlara sahip gibi görünüyor. Benzer şekilde lidar sensör de yine aracın tavan kısmında yer alıyor. Görüntüler ayrıca Xiaomi’nin yeni aracının eğimli tavan çizgisi sayesinde spesifik olarak bir coupe SUV olacağını da ortaya koyuyor. Sarı fren kaliperleri, beş kollu jantlar ve açıkta bırakılmış kuyruk lambası da yine SU7’den alınan unsurlar olarak göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Xiaomi SUV’un genel tasarımı yine otomobil tutkunlarına bazı marka ve modelleri doğrudan anımsatacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere SU7, Porsche ve McLaren'den ilham alan bir tasarım diline sahipti. Benzer şekilde Xiaomi SUV MX11’in de Ferrari Purosangue ile benzerlik taşıdığı görülebiliyor.

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Xiaomi, Çin’de elektrikli araç yarışına giren en yeni firma olsa da uygun fiyatlı SU7 modeliyle güçlü satış rakamlarına ulaşmayı sürdürüyor. Firma halihazırda 20 binden fazla aracı teslim etmiş durumda. 2024 yılı sonuna kadar ise bu sayının 120 bini bulması bekleniyor. Şimdilik Xiaomi SUV MX11 için teknik ayrıntılar hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak aracın 21 bin dolar fiyat 2025’te tanıtılıp 2026’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Xiaomi’nin yeni SUV aracı ilk defa görüntülendi