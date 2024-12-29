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    Xiaomi Pad 7'nin global pazara çıkış tarihi ​​belli oldu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci ve 11,2 inlçlik 144Hz ekran ile donattığı yeni tablet modelini global pazarda satışa sunmaya hazırlanyor.
    Xiaomi Pad 7'nin global pazara çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Ekim ayının sonunda, Çin pazarındaki yeni amiral gemisi tablet serisini tanıtmıştı. Şimdi yeni ürünlerin yakında uluslararası olarak satışa sunulacağı bildiriliyor. En azından temel model Xiaomi Pad 7'den bahsediyoruz.

    Gelen son bilgilere göre, Xiaomi Pad 7 tablet 10 Ocak 2025 gibi erken bir tarihte Çin dışında satışa sunulacak. Ancak amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile donatılmış Pro versiyonunun aynı dönemde küresel pazara çıkıp çıkmayacağını söylemek zor.

    Xiaomi Pad 7'nin fiyatı ne olacak?

    Xiaomi Pad 7'nin temel varyantı Snapdragon 7+ Gen 3 çipe, 11,2 inç LCD ekrana ve 144Hz yenileme hızına sahip. Görüntü çözünürlüğü 3200 × 2136 piksel ve maksimum parlaklık 800 nit seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca cihazın 8GB ve 12GB RAM'li konfigürasyonlar mevcut.

    Xiaomi Pad 7'nin global pazara çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Selfie ve görüntülü sohbetler için arka tarafta 13MP kamera ve ön tarafta 8MP sensör bulunuyor ve cihaz 45W hızlı şarj özelliğine sahip 8850 mAh batarya ile geliyor. Tabletin en uygun versiyonunun fiyatı 280 dolar, en üst düzey konfigürasyonun fiyatı ise 365 dolar olacak.
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