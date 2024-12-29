Xiaomi Pad 7'nin global pazara çıkış tarihi ​​belli oldu

Gelen son bilgilere göre, Xiaomi Pad 7 tablet 10 Ocak 2025 gibi erken bir tarihte Çin dışında satışa sunulacak. Ancak amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile donatılmış Pro versiyonunun aynı dönemde küresel pazara çıkıp çıkmayacağını söylemek zor.
Xiaomi Pad 7'nin fiyatı ne olacak?
Xiaomi Pad 7'nin temel varyantı Snapdragon 7+ Gen 3 çipe, 11,2 inç LCD ekrana ve 144Hz yenileme hızına sahip. Görüntü çözünürlüğü 3200 × 2136 piksel ve maksimum parlaklık 800 nit seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca cihazın 8GB ve 12GB RAM'li konfigürasyonlar mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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