Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı

    Her geçen gün ürün yelpazesini daha da genişleten ve yenileyen Xiaomi, yeni hava nemlendiricisini duyurdu. MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, uygun fiyat etiketi ve güçlü özelliklerle geliyor.
    31 Mart 2021, 14:00 (2 sa.)
    385
    14
    Diğer Ev Elektroniği
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Xioami, toplamda iki gün süren ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğinde bir de hava nemlendirici tanıttı. MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ve özellikleri ile rakipleri arasında öne çıkmayı başarıyor.

    Ayrıca Bkz. "Dyson'ın yeni hava temizleyicisi artık formaldehiti tanımlayıp yok edebiliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro çok daha akıllı

    MIJIA Pure Smart Humidifier Pro özellikleri ve fiyatı

    Kuru havaya sahip mekanların havasını nemlendirme işlevi gören MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, yerleşik bir 5L su deposuna ve saatte 600mL oranında nemlendirme kapasitesine sahip. Bu sayede bir odayı çok kısa bir süre içerisinde nemlendirebiliyor.

    Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı

    Nemlendiricinin üzerinde bulunan OLED ekran sayesinde kullanıcılar, oda sıcaklığını ve cihazın içindeki su hacmini kontrol edebilecekler. Cihaz, suyu bakterilerden sterilize etmek ve daha sağlıklı nemlendirme yapabilmek için ultraviyole ışık kullanıyor. Gümüş iyon antibakteriyel filtre elemanı etkili bir şekilde tozu filtreleyebiliyor ve kirleri emebiliyor. Filtre elemanının hava ile kurutma teknolojisi sayesinde ise filtrede küf ve bakteri üremesi sorununu azaltılıyor. Bu özellikleri sayesinde cihazın, % 99 sterilizasyon ve antibakteriyel oranına sahip olduğu söyleniyor.

    Nemlendirici, uzaktan kontrol edebilmek ve diğer akıllı ürünlerle birlikte çalıştırabilmek için akıllı telefona bağlanabiliyor.

    MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, yaklaşık 121 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/mijia-pure-smart-humidifier-pro-released/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Türkiye'nin ilk Grafen Seri Üretim Tesisi açıldı: Geleceğin materyali olarak gösteriliyor 30 dk. Arm v9 mimarisi tanıtıldı: Yeni bir performans seviyesi, ışın izleme ve daha fazlası 45 dk. Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak 1 sa. SpaceX'in bir Starship prototopi daha patladı 1 sa. Total War: Rome Remastered'dan oynanış videosu paylaşıldı: 2004 vs 2021 grafik karşılaştırması 1 sa. Lydsto R1 robot süpürge toz haznesini otomatik boşaltıyor 2 sa. Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi 1.5 ay daha ertelendi 2 sa. Lexus LF-Z Electrified konsepti markanın geleceğini gösteriyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı Sonraki Xbox, fiyatı Xbox Series X ile aynı olan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu 3 sa. PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler 3 sa. Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor 4 sa. Samsung Galaxy S20 FE 5G yeni işlemciyle satışa çıktı 4 sa. Mortal Kombat ve Venom 2'nin vizyon tarihleri ertelendi 5 sa. iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek 5 sa. Ryan Reynolds/Samuel L. Jackson başrollü aksiyon komedi filmi Hitman’s Wife’s Bodyguard’ın yayın tarihi belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası 7 sa. Sevilen strateji oyunu Company of Heroes'un, Opposing Fronts genişlemesi 13 Nisan'da mobil cihazlara geliyor 16 sa. Kitaptan uyarlama fantastik dizi American Gods, 3. sezonun ardından iptal edildi 17 sa. Virgin Galactic yeni nesil uzay gemisini tanıttı: VSS Imagine 17 sa. MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro çok daha akıllı 18 sa. Korku filmi serisi Testere'nin devam filminden fragman paylaşıldı 18 sa. ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı 18 sa. Kingston maliyete oynayan NV1 SSD sürücüsünü duyurdu 19 sa. CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı 19 sa. Star Wars'un yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman yayınlandı 19 sa. İşte Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu 20 sa. DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı 20 sa. TSMC fiyatları %25 arttırabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız