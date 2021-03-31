Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı

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Xioami, toplamda iki gün süren ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğinde bir de hava nemlendirici tanıttı. MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ve özellikleri ile rakipleri arasında öne çıkmayı başarıyor.

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MIJIA Pure Smart Humidifier Pro özellikleri ve fiyatı

Kuru havaya sahip mekanların havasını nemlendirme işlevi gören MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, yerleşik bir 5L su deposuna ve saatte 600mL oranında nemlendirme kapasitesine sahip. Bu sayede bir odayı çok kısa bir süre içerisinde nemlendirebiliyor.

Nemlendiricinin üzerinde bulunan OLED ekran sayesinde kullanıcılar, oda sıcaklığını ve cihazın içindeki su hacmini kontrol edebilecekler. Cihaz, suyu bakterilerden sterilize etmek ve daha sağlıklı nemlendirme yapabilmek için ultraviyole ışık kullanıyor. Gümüş iyon antibakteriyel filtre elemanı etkili bir şekilde tozu filtreleyebiliyor ve kirleri emebiliyor. Filtre elemanının hava ile kurutma teknolojisi sayesinde ise filtrede küf ve bakteri üremesi sorununu azaltılıyor. Bu özellikleri sayesinde cihazın, % 99 sterilizasyon ve antibakteriyel oranına sahip olduğu söyleniyor.

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Nemlendirici, uzaktan kontrol edebilmek ve diğer akıllı ürünlerle birlikte çalıştırabilmek için akıllı telefona bağlanabiliyor.

MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, yaklaşık 121 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/mijia-pure-smart-humidifier-pro-released/

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