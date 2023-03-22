Xiaomi, OPPO ve Vivo arasında yeni ittifak: Apple AirDrop'a rakip geliyor

Vivo, Oppo ve Xiaomi cihazlar arası veri transferi kolaylaşıyor
Bilmeyenler için 2019 yılında Vivo, Xiaomi ve OPPO, markalar arası doğrudan dosya aktarımı ittifakını duyurmuştu. Herhangi bir üçüncü taraf uygulama olmadan 20 MBps'e kadar fotoğraf ve kişi transferine fırsat tanıyan bu özellik, yeni iş birliği kapsamında artık daha verimli olacak. Böylece kullanıcılar, bu üç marka arasında üçüncü taraf uygulamalarını ve verilerini de yeni telefonlarına hızlı bir şekilde aktarabilecekler.
Şu an itibariyle, gelişmiş veri aktarımı özelliğinin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı açıklanmadı. Ancak eşler arası aktarım Çin dışında mevcut olduğundan, iyileştirilmiş veri taşıma özelliği de yakın gelecekte kullanıma sunulabilir. Ayrıca, Samsung (Çin'e özel) dahil olmak üzere neredeyse tüm markaların, 2019'dan bu yana transfer ittifakı içerisinde olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)