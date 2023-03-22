Xiaomi, OPPO ve Vivo arasında yeni ittifak: Apple AirDrop'a rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde Google, akıllı telefonlar arasında veri transferine fırsat tanıyor olsa da, ne yazık ki yeterli verimliliğe sahip değil. Bu nedenle birçok üretici, cihazlarında kullanıcılar için yerleşik araçlara yer veriyor. Şimdi bu sorunları hafifletmek adına Vivo, Xiaomi ve Oppo yeni bir ortaklığa imza attı.

Vivo, Oppo ve Xiaomi cihazlar arası veri transferi kolaylaşıyor

Bilmeyenler için 2019 yılında Vivo, Xiaomi ve OPPO, markalar arası doğrudan dosya aktarımı ittifakını duyurmuştu. Herhangi bir üçüncü taraf uygulama olmadan 20 MBps'e kadar fotoğraf ve kişi transferine fırsat tanıyan bu özellik, yeni iş birliği kapsamında artık daha verimli olacak. Böylece kullanıcılar, bu üç marka arasında üçüncü taraf uygulamalarını ve verilerini de yeni telefonlarına hızlı bir şekilde aktarabilecekler.

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Şu an itibariyle, gelişmiş veri aktarımı özelliğinin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı açıklanmadı. Ancak eşler arası aktarım Çin dışında mevcut olduğundan, iyileştirilmiş veri taşıma özelliği de yakın gelecekte kullanıma sunulabilir. Ayrıca, Samsung (Çin'e özel) dahil olmak üzere neredeyse tüm markaların, 2019'dan bu yana transfer ittifakı içerisinde olduğunu belirtelim.

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