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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, OPPO ve Vivo arasında yeni ittifak: Apple AirDrop'a rakip geliyor

    Geçtiğimiz yıllarda cihazlar arası dosya transferini kolaylaştırmak adına bir araya gelen Xiaomi, Oppo ve Vivo, şimdi yeni bir ortaklığa daha imza attı. İşte detaylar
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    Xiaomi, OPPO ve Vivo'dan yeni ittifak: AirDrop'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Google, akıllı telefonlar arasında veri transferine fırsat tanıyor olsa da, ne yazık ki yeterli verimliliğe sahip değil. Bu nedenle birçok üretici, cihazlarında kullanıcılar için yerleşik araçlara yer veriyor. Şimdi bu sorunları hafifletmek adına Vivo, Xiaomi ve Oppo yeni bir ortaklığa imza attı.

    Vivo, Oppo ve Xiaomi cihazlar arası veri transferi kolaylaşıyor

    Bilmeyenler için 2019 yılında Vivo, Xiaomi ve OPPO, markalar arası doğrudan dosya aktarımı ittifakını duyurmuştu. Herhangi bir üçüncü taraf uygulama olmadan 20 MBps'e kadar fotoğraf ve kişi transferine fırsat tanıyan bu özellik, yeni iş birliği kapsamında artık daha verimli olacak. Böylece kullanıcılar, bu üç marka arasında üçüncü taraf uygulamalarını ve verilerini de yeni telefonlarına hızlı bir şekilde aktarabilecekler.

    Şu an itibariyle, gelişmiş veri aktarımı özelliğinin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı açıklanmadı. Ancak eşler arası aktarım Çin dışında mevcut olduğundan, iyileştirilmiş veri taşıma özelliği de yakın gelecekte kullanıma sunulabilir. Ayrıca, Samsung (Çin'e özel) dahil olmak üzere neredeyse tüm markaların, 2019'dan bu yana transfer ittifakı içerisinde olduğunu belirtelim.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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