Vivo iQOO Neo 8 serisi yakında geliyor: İşte bildiklerimiz

Vivo iQOO Neo 8 özellikleri
Bilindiği üzere iQOO Neo 7 serisi, Dimensity 9000+ ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setleri ile karşımıza çıktı. Digital Chat Station, iQOO Neo 8'in Snapdragon 8+ Gen 1, Pro modelin ise MediaTek Dimensity 9200+ platformlarından destek alanacağını bildirdi. Ön tarafta ise her iki telefon, 1.5K ekran ve yüksek frekanslı PWM karartma desteği sunacak.
Kamera açısından, iQOO Neo 8'in 50MP birincil, Neo 8 Pro'nun ise daha büyük bir 1/1.5 inç kamera sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu sensörlerin markası veya ayrıntıları henüz açıklanmadı. Kaputun altında ise 16GB'a kadar RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesi ile eşleştirilen telefonların 120W hızlı şarj ve 5000mAh pil ile desteklenmesi kuvvetle muhtemel.
Sızıntılar iQOO Neo 8 serisinin Mayıs ayında tanıtılacağına işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlar hakkında daha detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)