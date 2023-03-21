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    Anlık Bildirim

    Vivo iQOO Neo 8 serisi yakında geliyor: İşte bildiklerimiz

    Uzun süredir sızıntılar ile gümdemde olan Vivo iQOO Neo 8 serisinin kilit özellikleri belli oldu. Fiyat performans odaklı akıllı telefon serisi neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.
    Oy Ver
    Amiral gemisi katili Vivo iQOO Neo 8 özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun alt markalarından iQOO, akıllı telefon pazarında hızla büyümeye devam ediyor. Günümüzde fiyat ve performans odaklı modeller ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran marka, yakında iQOO Neo 8 serisini piyasaya sürecek. Bugün Digital Chat Station, Vivo iQOO Neo 8 ve iQOO Neo 8 Pro'nun özelliklerine ve çıkış tarihine açıklık getirdi.

    Vivo iQOO Neo 8 özellikleri

    Bilindiği üzere iQOO Neo 7 serisi, Dimensity 9000+ ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setleri ile karşımıza çıktı. Digital Chat Station, iQOO Neo 8'in Snapdragon 8+ Gen 1, Pro modelin ise MediaTek Dimensity 9200+ platformlarından destek alanacağını bildirdi. Ön tarafta ise her iki telefon, 1.5K ekran ve yüksek frekanslı PWM karartma desteği sunacak.

    Kamera açısından, iQOO Neo 8'in 50MP birincil, Neo 8 Pro'nun ise daha büyük bir 1/1.5 inç kamera sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu sensörlerin markası veya ayrıntıları henüz açıklanmadı. Kaputun altında ise 16GB'a kadar RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesi ile eşleştirilen telefonların 120W hızlı şarj ve 5000mAh pil ile desteklenmesi kuvvetle muhtemel.

    Sızıntılar iQOO Neo 8 serisinin Mayıs ayında tanıtılacağına işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlar hakkında daha detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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