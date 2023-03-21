Vivo iQOO Neo 8 serisi yakında geliyor: İşte bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Vivo'nun alt markalarından iQOO, akıllı telefon pazarında hızla büyümeye devam ediyor. Günümüzde fiyat ve performans odaklı modeller ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran marka, yakında iQOO Neo 8 serisini piyasaya sürecek. Bugün Digital Chat Station, Vivo iQOO Neo 8 ve iQOO Neo 8 Pro'nun özelliklerine ve çıkış tarihine açıklık getirdi.

Vivo iQOO Neo 8 özellikleri

Bilindiği üzere iQOO Neo 7 serisi, Dimensity 9000+ ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setleri ile karşımıza çıktı. Digital Chat Station, iQOO Neo 8'in Snapdragon 8+ Gen 1, Pro modelin ise MediaTek Dimensity 9200+ platformlarından destek alanacağını bildirdi. Ön tarafta ise her iki telefon, 1.5K ekran ve yüksek frekanslı PWM karartma desteği sunacak.

Kamera açısından, iQOO Neo 8'in 50MP birincil, Neo 8 Pro'nun ise daha büyük bir 1/1.5 inç kamera sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu sensörlerin markası veya ayrıntıları henüz açıklanmadı. Kaputun altında ise 16GB'a kadar RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesi ile eşleştirilen telefonların 120W hızlı şarj ve 5000mAh pil ile desteklenmesi kuvvetle muhtemel.

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Sızıntılar iQOO Neo 8 serisinin Mayıs ayında tanıtılacağına işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlar hakkında daha detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Amiral gemisi katili Vivo iQOO Neo 8 özellikleri belli oldu!