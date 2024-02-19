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    Xiaomi, yeni tableti Pad 6S Pro'nun kilit özelliklerini paylaştı

    Xiaomi, 22 Şubat'ta yalnızca Xiaomi 14 Ultra modelini tanıtmayacak, aynı zamanda üst seviye tableti Xiaomi Pad 6S Pro'yu da tanıtacak. Yeni Xiaomi tabletin kilit özellikleri paylaşıldı.
    xiaomi pad 6s pro kilit özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Pad 6S Pro’nun 22 Şubat’ta Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılacağı resmileşti. Marka, yeni tabletin tasarımını ve kilit özelliklerini gösteren tanıtım görselleri paylaştı. İşte Xiaomi’nin yeni tableti:

    Xiaomi Pad 6S Pro onaylanan özellikleri

    xiaomi tablet pad 6s pro Tam Boyutta Gör
    Resmî görseller, Xiaomi Pad 6S Pro’nun yalnızca ön tasarımını gösteriyor. Tabletin geçen yıl duyurulan Pad 6, Pad 6 Pro ve Pad 6 Max’ten farklı bir tasarım çizgisine sahip olması beklenmiyor. Görsellere bakılırsa, Xiaomi Pad 6S Pro, manyetik klavye ve kalem gibi aksesuarlarla geliyor. Pad 6S Pro, 12.4 inç boyutunda, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit parlaklık sunan LCD panele sahip. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan tabletin en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunuyor. Tabletin batarya kapasitesi açıklanmadı ancak 120W hızlı şarjı desteklediği belirtildi. HyperOS tabanlı Android ile gelen tablet, WiFi 7 bağlantısını destekliyor.

    Xiaomi Pad 6S Pro’nun kamerasına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Tabletin Pad 6 Pro/Max modellerindeki 50MP + 2MP arka kamera kurulumu, 20MP ön kamera ile gelebileceği söyleniyor. Tablet, küresel pazar için birkaç sertifika aldığından Çin dışında satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    vodafone kayıtlı böyle bir numara yoktur ne demek gece dışarıda kalmak için aileye söylenen yalanlar almanca öğrenmek zor mu nissan terrano 2.7 tdi contası yanık araba kaç km gider

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