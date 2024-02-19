Xiaomi, yeni tableti Pad 6S Pro'nun kilit özelliklerini paylaştı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 6S Pro’nun 22 Şubat’ta Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılacağı resmileşti. Marka, yeni tabletin tasarımını ve kilit özelliklerini gösteren tanıtım görselleri paylaştı. İşte Xiaomi’nin yeni tableti:

Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı 6 sa. önce eklendi

Xiaomi Pad 6S Pro onaylanan özellikleri

Tam Boyutta Gör Resmî görseller, Xiaomi Pad 6S Pro’nun yalnızca ön tasarımını gösteriyor. Tabletin geçen yıl duyurulan Pad 6, Pad 6 Pro ve Pad 6 Max’ten farklı bir tasarım çizgisine sahip olması beklenmiyor. Görsellere bakılırsa, Xiaomi Pad 6S Pro, manyetik klavye ve kalem gibi aksesuarlarla geliyor. Pad 6S Pro, 12.4 inç boyutunda, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit parlaklık sunan LCD panele sahip. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan tabletin en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunuyor. Tabletin batarya kapasitesi açıklanmadı ancak 120W hızlı şarjı desteklediği belirtildi. HyperOS tabanlı Android ile gelen tablet, WiFi 7 bağlantısını destekliyor.

Xiaomi Pad 6S Pro’nun kamerasına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Tabletin Pad 6 Pro/Max modellerindeki 50MP + 2MP arka kamera kurulumu, 20MP ön kamera ile gelebileceği söyleniyor. Tablet, küresel pazar için birkaç sertifika aldığından Çin dışında satışa sunulması bekleniyor.

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Xiaomi Pad 6S Pro'nun kilit özellikleri paylaşıldı