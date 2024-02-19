Xiaomi, yeni tableti Pad 6S Pro'nun kilit özelliklerini paylaştı

Teknoloji Editörü
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Xiaomi Pad 6S Pro’nun 22 Şubat’ta Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılacağı resmileşti. Marka, yeni tabletin tasarımını ve kilit özelliklerini gösteren tanıtım görselleri paylaştı. İşte Xiaomi’nin yeni tableti:
Xiaomi Pad 6S Pro onaylanan özellikleri
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Resmî görseller,
Xiaomi Pad 6S Pro’nun yalnızca ön tasarımını gösteriyor. Tabletin geçen yıl duyurulan Pad 6, Pad 6 Pro ve Pad 6 Max’ten farklı bir tasarım çizgisine sahip olması beklenmiyor. Görsellere bakılırsa, Xiaomi Pad 6S Pro, manyetik klavye ve kalem gibi aksesuarlarla geliyor. Pad 6S Pro, 12.4 inç boyutunda, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit parlaklık sunan LCD panele sahip. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan tabletin en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunuyor. Tabletin batarya kapasitesi açıklanmadı ancak 120W hızlı şarjı desteklediği belirtildi. HyperOS tabanlı Android ile gelen tablet, WiFi 7 bağlantısını destekliyor.
Xiaomi Pad 6S Pro’nun kamerasına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Tabletin Pad 6 Pro/Max modellerindeki 50MP + 2MP arka kamera kurulumu, 20MP ön kamera ile gelebileceği söyleniyor. Tablet, küresel pazar için birkaç sertifika aldığından Çin dışında satışa sunulması bekleniyor.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.