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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 6S Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Xiaomi en yeni amiral gemisi tableti Pad 6S Pro'yu yakında sahneye çıkaracak. Lansman için geri sayıma geçilirken cihazın tasarımını gözler önüne seren bir görsel yayınlandı.
    Xiaomi Pad 6S Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı yeni tablet ortaya çıktı. Çinli sosyal platform Weibo'da, 12.4 inç ekranlı Pad 6S Pro'ya ait olduğu belirtilen bir görüntü yayınlandı. Aynı zamanda cihazın teknik özelliklerine dair bazı bilgiler de var.

    Ocak ayı sonlarında duyumcu Digital Chat Station, tabletin 16:10 en boy oranı ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12.45 inç LCD ekran taşıyacağını bildirmişti. Buna ek olarak Xiaomi Pad 6S Pro için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti söylentileri de mevcut.

    Xiaomi Pad 6S Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılabilir

    Batarya kapasitesine ilişkin ayrıntılar belirsizliğini korusa da, cihazın 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Şu an itibariyle fiyat etiketi ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak bu konuda bazı duyumlara sahibiz.

    Xiaomi bildiğiniz üzere Pad 6 ve Pad 6 Pro tabletlerini Xiaomi 13 Ultra akıllı telefon modeliyle birlikte Nisan 2023'te tanıtmıştı. Pad 6S Pro'nun da amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra ile birlikte önümüzdeki haftalarda tanıtılması muhtemel görünüyor.

    Kaynakça https://weibo.com/5725569802/O048LclH2 https://www.gizchina.com/2024/02/12/xiaomi-pad-6s-pro-12-4-to-arrive-with-a-144hz-display-and-sd-8-gen-2/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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