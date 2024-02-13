Xiaomi Pad 6S Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı yeni tablet ortaya çıktı. Çinli sosyal platform Weibo'da, 12.4 inç ekranlı Pad 6S Pro'ya ait olduğu belirtilen bir görüntü yayınlandı. Aynı zamanda cihazın teknik özelliklerine dair bazı bilgiler de var.

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Ocak ayı sonlarında duyumcu Digital Chat Station, tabletin 16:10 en boy oranı ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12.45 inç LCD ekran taşıyacağını bildirmişti. Buna ek olarak Xiaomi Pad 6S Pro için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti söylentileri de mevcut.

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Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılabilir

Batarya kapasitesine ilişkin ayrıntılar belirsizliğini korusa da, cihazın 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Şu an itibariyle fiyat etiketi ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak bu konuda bazı duyumlara sahibiz.

Xiaomi bildiğiniz üzere Pad 6 ve Pad 6 Pro tabletlerini Xiaomi 13 Ultra akıllı telefon modeliyle birlikte Nisan 2023'te tanıtmıştı. Pad 6S Pro'nun da amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra ile birlikte önümüzdeki haftalarda tanıtılması muhtemel görünüyor.

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