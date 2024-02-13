Xiaomi Pad 6S Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor

Ocak ayı sonlarında duyumcu Digital Chat Station, tabletin 16:10 en boy oranı ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12.45 inç LCD ekran taşıyacağını bildirmişti. Buna ek olarak Xiaomi Pad 6S Pro için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti söylentileri de mevcut.
Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılabilir
Batarya kapasitesine ilişkin ayrıntılar belirsizliğini korusa da, cihazın 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Şu an itibariyle fiyat etiketi ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak bu konuda bazı duyumlara sahibiz.
Xiaomi bildiğiniz üzere Pad 6 ve Pad 6 Pro tabletlerini Xiaomi 13 Ultra akıllı telefon modeliyle birlikte Nisan 2023'te tanıtmıştı. Pad 6S Pro'nun da amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra ile birlikte önümüzdeki haftalarda tanıtılması muhtemel görünüyor.Kaynakça https://weibo.com/5725569802/O048LclH2 https://www.gizchina.com/2024/02/12/xiaomi-pad-6s-pro-12-4-to-arrive-with-a-144hz-display-and-sd-8-gen-2/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.