Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri lansmandan önce sızdırıldı

Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri
Mevcut raporlara göre Xiaomi Pad 7 Pro, ön yüzünde 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 10 inçlik bir LCD panele sahip olacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak tablete, önceki model de olduğu gibi 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek.
Hatırlamak gerekirse Xiaomi Pad 6 Pro, Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürülmemişti. Pad 7 Pro'da ise bu durum değişebilir. Tabletin çıkış tarihi henüznet değil. Ancak Xiaomi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde Xiaomi 14 Ultra'yı tanıtması bekleniyor. Bu lansmana Xiaomi Pad 7 serisinin de eşlik ettiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.