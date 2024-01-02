Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri lansmandan önce sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Xiaomi, bu yılın başlarında Xiaomi Pad 6, 6 Pro ve 6 Max'i piyasaya sürmüş ve olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Bu bağlamda Xiaomi Pad 7 tabletlerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor. Şimdi bu modeller arasından Xiaomi Pad 7 Pro'nun bazı özellikleri lansmandan önce internete sızdı.

Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri

Mevcut raporlara göre Xiaomi Pad 7 Pro, ön yüzünde 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 10 inçlik bir LCD panele sahip olacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak tablete, önceki model de olduğu gibi 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Tabletin kutusundan HyperOS tabanlı Android 14 ile çıkması bekleniyor. Arka bölümde ise 50MP çözünürlüğünde çift kamera sensörü bulunacak. Ayrıca dörtlü hoparlör kurulumu ve 120W şarj destekli 10.000mAh pilden güç alacağı da doğrulanmış durumda. Bu noktada Xiaomi Pad 6 Pro'nun 67W - 8.600mAh pil içerdiğini hatılatalım. Dolayısıyla büyük bir yükseltme sunulmuş olacak.

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Hatırlamak gerekirse Xiaomi Pad 6 Pro, Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürülmemişti. Pad 7 Pro'da ise bu durum değişebilir. Tabletin çıkış tarihi henüznet değil. Ancak Xiaomi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde Xiaomi 14 Ultra'yı tanıtması bekleniyor. Bu lansmana Xiaomi Pad 7 serisinin de eşlik ettiğini görebiliriz.

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Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı!