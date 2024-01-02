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    Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri lansmandan önce sızdırıldı

    Xiaomi Pad 7 tablet serisi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sızdırılan yeni bilgilere göre Xiaomi Pad 7 Pro'ya güç verecek işlemci ve pil özellikleri belli oldu. İşte detalyar...
    Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Xiaomi, bu yılın başlarında Xiaomi Pad 6, 6 Pro ve 6 Max'i piyasaya sürmüş ve olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Bu bağlamda Xiaomi Pad 7 tabletlerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor. Şimdi bu modeller arasından Xiaomi Pad 7 Pro'nun bazı özellikleri lansmandan önce internete sızdı. 

    Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri

    Mevcut raporlara göre Xiaomi Pad 7 Pro, ön yüzünde 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 10 inçlik bir LCD panele sahip olacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak tablete, önceki model de olduğu gibi 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. 

    Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Tabletin kutusundan HyperOS tabanlı Android 14 ile çıkması bekleniyor. Arka bölümde ise 50MP çözünürlüğünde çift kamera sensörü bulunacak. Ayrıca dörtlü hoparlör kurulumu ve 120W şarj destekli 10.000mAh pilden güç alacağı da doğrulanmış durumda. Bu noktada Xiaomi Pad 6 Pro'nun 67W - 8.600mAh pil içerdiğini hatılatalım. Dolayısıyla büyük bir yükseltme sunulmuş olacak.

    Hatırlamak gerekirse Xiaomi Pad 6 Pro, Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürülmemişti. Pad 7 Pro'da ise bu durum değişebilir. Tabletin çıkış tarihi henüznet değil. Ancak Xiaomi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde Xiaomi 14 Ultra'yı tanıtması bekleniyor. Bu lansmana Xiaomi Pad 7 serisinin de eşlik ettiğini görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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