Xiaomi Pad 7 serisi ufukta göründü: Snapdragon 8 Gen 2 ve daha fazlası

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi'nin yeni tableti, Snapdragon 8 Gen 2 platformuna, arkanın sol köşesinde kamera modülüne, metal bir gövdeye ve ince bir çerçeveye sahip olacak. Bunun yanında OLED ekran, Dolby Vision ve 5G bağlantısına işaret ediliyor. Kaçıranlar için Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, Snapdragon 870 ve 8+ Gen 1 platformları ile tanıtıldı. Üstelik her iki model de ön yüzünde LCD ekranla geliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi Pad 6 serisi, Nisan 2023'te tanıtıldı. Mevcut raporda ise, Pad 7 serisinin en geç Şubat ayına kadar duyurulacağı belirtirliyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.