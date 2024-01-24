Xiaomi Pad 7 serisi ufukta göründü: Snapdragon 8 Gen 2 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz Nisan ayında merakla beklenen Xiaomi Pad 6 serisini duyurdu. Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinin ise 2024'ün ikinci çeyreğinde rafa çıkması bekleniyor. Hatırlayanlar olacak Xiaomi'nin Snapdragon 8 Gen 2'li bir tablet üzerinde çalıştığı daha önce doğrulanmıştı. Şimdi bu model hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Xiaomi Pad 7 ve 7 Pro ufukta göründü

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi'nin yeni tableti, Snapdragon 8 Gen 2 platformuna, arkanın sol köşesinde kamera modülüne, metal bir gövdeye ve ince bir çerçeveye sahip olacak. Bunun yanında OLED ekran, Dolby Vision ve 5G bağlantısına işaret ediliyor. Kaçıranlar için Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, Snapdragon 870 ve 8+ Gen 1 platformları ile tanıtıldı. Üstelik her iki model de ön yüzünde LCD ekranla geliyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Xiaomi Pad 7 serisi, kayda değer bir yükseltme niteliğinde olabilir. Kaynak, sızıntıda tabletin adından açıkça bahsetmiyor. Ancak ''24018RPACC'' model numarası ve 120W hızlı şarj desteği de doğrulandı. Ön panelde ise daha zengin bir izleme deneyimi için HDR Vivid sertifikasına yer verilecek. Ayrıca HyperOS ile kullanıcılara sunulması muhtemel.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi Pad 6 serisi, Nisan 2023'te tanıtıldı. Mevcut raporda ise, Pad 7 serisinin en geç Şubat ayına kadar duyurulacağı belirtirliyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi Pad 7 serisi ufukta göründü: Snapdragon 8 Gen 2 ve dahası