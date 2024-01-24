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    Xiaomi Pad 7 serisi ufukta göründü: Snapdragon 8 Gen 2 ve daha fazlası

    Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinden oluşacak Xiaomi Pad 7 serisi için geri sayım başladı. Peki yeni nesil tabletler neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Xiaomi Pad 7 serisi ufukta göründü: Snapdragon 8 Gen 2 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz Nisan ayında merakla beklenen Xiaomi Pad 6 serisini duyurdu. Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinin ise 2024'ün ikinci çeyreğinde rafa çıkması bekleniyor. Hatırlayanlar olacak Xiaomi'nin Snapdragon 8 Gen 2'li bir tablet üzerinde çalıştığı daha önce doğrulanmıştı. Şimdi bu model hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Xiaomi Pad 7 ve 7 Pro ufukta göründü

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi'nin yeni tableti, Snapdragon 8 Gen 2 platformuna, arkanın sol köşesinde kamera modülüne, metal bir gövdeye ve ince bir çerçeveye sahip olacak. Bunun yanında OLED ekran, Dolby Vision ve 5G bağlantısına işaret ediliyor. Kaçıranlar için Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, Snapdragon 870 ve 8+ Gen 1 platformları ile tanıtıldı. Üstelik her iki model de ön yüzünde LCD ekranla geliyor.

    Xiaomi Pad 7 serisi ufukta göründü: Snapdragon 8 Gen 2 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Xiaomi Pad 7 serisi, kayda değer bir yükseltme niteliğinde olabilir. Kaynak, sızıntıda tabletin adından açıkça bahsetmiyor. Ancak ''24018RPACC'' model numarası ve 120W hızlı şarj desteği de doğrulandı. Ön panelde ise daha zengin bir izleme deneyimi için HDR Vivid sertifikasına yer verilecek. Ayrıca HyperOS ile kullanıcılara sunulması muhtemel.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi Pad 6 serisi, Nisan 2023'te tanıtıldı. Mevcut raporda ise, Pad 7 serisinin en geç Şubat ayına kadar duyurulacağı belirtirliyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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