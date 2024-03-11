Xiaomi, popüler özelliği telefonlarından kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi telefonların popüler özelliği artık kullanılamayacak. Muhtemelen Google’ın uyarısının ardından Çinli üretici, arka planda çalma özelliğini HyperOS’tan kaldırıyor.

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Arka planda video oynatma özelliği kullanılamayacak

Ekran kapalıyken arka planda video oynatma özelliği yalnızca Premium kullanıcılar mevcut. Daha önce YouTube gibi uygulamalarda bulunan bu özellik, premium aboneliği olmayan kullanıcıların bile arka planda istedikleri müziği dinlemesine izin veriyor. Xiaomi, yeni güncellemelerle bu özelliği yavaş yavaş kaldıracak. Video araç kutusundaki bu kullanışlı özellik MIUI 12 ile eklenmişti. HyperOS’ta artık ekran kapalıyken videoları oynatma seçeneği olmayacak. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin YouTube Premium aboneliği satın alması gerekecek.

MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, MIUI 15 (Xiaomi HyperOS) yüklü cihazlarda artık ekran kapalıyken video oynatma özelliği kullanılamayacak. Bu, marka tarafından bildirildi. Tabii ki Premium abonesi olmadan, ücretsiz olarak arka planda video oynatmayı, müzik çalmayı mümkün kılan yöntemler var ancak artık resmi olarak bu özellik olmayacak.

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