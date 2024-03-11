Xiaomi, popüler özelliği telefonlarından kaldırıyor

Arka planda video oynatma özelliği kullanılamayacak
Ekran kapalıyken arka planda video oynatma özelliği yalnızca Premium kullanıcılar mevcut. Daha önce YouTube gibi uygulamalarda bulunan bu özellik, premium aboneliği olmayan kullanıcıların bile arka planda istedikleri müziği dinlemesine izin veriyor. Xiaomi, yeni güncellemelerle bu özelliği yavaş yavaş kaldıracak. Video araç kutusundaki bu kullanışlı özellik MIUI 12 ile eklenmişti. HyperOS’ta artık ekran kapalıyken videoları oynatma seçeneği olmayacak. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin YouTube Premium aboneliği satın alması gerekecek.
MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, MIUI 15 (Xiaomi HyperOS) yüklü cihazlarda artık ekran kapalıyken video oynatma özelliği kullanılamayacak. Bu, marka tarafından bildirildi. Tabii ki Premium abonesi olmadan, ücretsiz olarak arka planda video oynatmayı, müzik çalmayı mümkün kılan yöntemler var ancak artık resmi olarak bu özellik olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.