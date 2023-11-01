Youtube Premium fiyatlarına Türkiye'de zam geldi!

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Youtube, Premium paketlerine Türkiye'de sessizce zam yaptı. Kullanıcılara reklamsız izleme ve arka planda oynatma gibi ayrıcalıklar sunan hizmetin fiyatı temmuz ayında ABD'de 11,99 dolardan 13,99 dolara çıkmıştı. Şimdi de bu artış Türkiye'de fiyatlara yansıtılıyor.

YouTube Premium fiyatları ne kadar oldu?

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Yapılan zamdan sonra bireysel paketin fiyatı 29,99 TL'den 57,99 TL'ye çıktı. Aile paketinin fiyatı 59,99 TL'den 115,99 TL'ye, öğrenci paketi ise 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Bireysel yıllık abonelik ise 299,99 TL'den 579,99 TL'ye yükseldi. Youtube Premium paketlerine Türkiye'de en son geçtiğimiz senenin Ekim ayında zam gelmişti. Bu artışta Youtube'un global ölçekte yaptığı zammın yanısıra ülkemizdeki kur artışlarının da pay sahibi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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