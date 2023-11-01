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    Anlık Bildirim

    Youtube Premium fiyatlarına Türkiye'de zam geldi!

    Youtube temmuz ayında ABD'de Premium fıyatlarına zam yapmıştı. Firma şimdi de Türkiye'deki Premium fiyatlarını arttırdı. Peki artış sonrası fiyatlar ne kadar oldu?

    Youtube Premium fiyatlarına Türkiye'de zam geldi! Tam Boyutta Gör

    Youtube, Premium paketlerine Türkiye'de sessizce zam yaptı. Kullanıcılara reklamsız izleme ve arka planda oynatma gibi ayrıcalıklar sunan hizmetin fiyatı temmuz ayında ABD'de 11,99 dolardan 13,99 dolara çıkmıştı. Şimdi de bu artış Türkiye'de fiyatlara yansıtılıyor.

    YouTube Premium fiyatları ne kadar oldu?

    Youtube Premium fiyatlarına Türkiye'de zam geldi!

    Yapılan zamdan sonra bireysel paketin fiyatı 29,99 TL'den 57,99 TL'ye çıktı. Aile paketinin fiyatı 59,99 TL'den 115,99 TL'ye, öğrenci paketi ise 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Bireysel yıllık abonelik ise 299,99 TL'den 579,99 TL'ye yükseldi. Youtube Premium paketlerine Türkiye'de en son geçtiğimiz senenin Ekim ayında zam gelmişti. Bu artışta Youtube'un global ölçekte yaptığı zammın yanısıra ülkemizdeki kur artışlarının da pay sahibi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    5124 kez okundu.
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