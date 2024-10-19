Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite, çok yakında küresel pazarlarda

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, yeni powerbanki Power Bank 10000mAh 22.5W Lite'ı Çin'de piyasaya sürdü. Aynı anda 3 cihaza kadar şarj edebilmesiyle dikkat çeken powerbank, aynı zamanda kullanıcılara hızlı şarj yetenekleri ve kompakt bir tasarım da sunmakta. Ayrıca bu cihaz yakın bir zamanda küresel pazarlarda da satışa sunulacak.

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İşte Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite'ın özellikleri:

Bir USB Type-C portu ve iki USB Type-A portu ile donatılan powerbank, aynı anda üç cihaza kadar şarj edebilir. İnce ve hafif tasarımıyla kullanıcıların taşımasını kolaylaştıran powerbank, 10000mAh pil kapasitesi ile çeşitli cihazları şarj etmek için yeterli gücü sağlamakta.

Tam Boyutta Gör PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, PE ve SFCP dahil olmak üzere çok çeşitli hızlı şarj protokollerini destekleyen powwerbank, uyumlu cihazları ise USB Type-C portu üzerinden 22,5 W'a kadar ve USB Type-A portları üzerinden de 12 W'a kadar hızlı şarj etmelerini sağlar. Ayrıca cihazın, iPhone 13 ve Xiaomi 13 gibi akıllı telefonları iki saatten kısa sürede hızlı bir şekilde şarj edebileceği iddia ediliyor.

Akıllı şarj teknolojisi ile bağlı cihaza göre şarj hızını otomatik olarak ayarlayarak optimum şarj performansı sağlayan powerbank; aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, kısa devre ve düşük voltaj koruması gibi güvenlik özellikleri ile hem kendisini hem de bağlı cihazları korur. Küresel pazarlarda da satışa sunulması beklenen cihazın fiyatlandırmasına değinecek olursak ise powerbank, Çin'de 79 Yuan fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite, yakında küresel pazarlarda