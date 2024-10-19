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    Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite, çok yakında küresel pazarlarda

    Xiaomi yeni powerbanki Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite'ı, Çin'de piyasaya sürdü. İşte yakında küresel pazarlarda da satışa sunulması beklenen powerbankin özellikleri:
    Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite, yakında küresel pazarlarda Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, yeni powerbanki Power Bank 10000mAh 22.5W Lite'ı Çin'de piyasaya sürdü. Aynı anda 3 cihaza kadar şarj edebilmesiyle dikkat çeken powerbank, aynı zamanda kullanıcılara hızlı şarj yetenekleri ve kompakt bir tasarım da sunmakta. Ayrıca bu cihaz yakın bir zamanda küresel pazarlarda da satışa sunulacak.

    İşte Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite'ın özellikleri:

    Bir USB Type-C portu ve iki USB Type-A portu ile donatılan powerbank, aynı anda üç cihaza kadar şarj edebilir. İnce ve hafif tasarımıyla kullanıcıların taşımasını kolaylaştıran powerbank, 10000mAh pil kapasitesi ile çeşitli cihazları şarj etmek için yeterli gücü sağlamakta.

    Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite, yakında küresel pazarlarda Tam Boyutta Gör
    PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, PE ve SFCP dahil olmak üzere çok çeşitli hızlı şarj protokollerini destekleyen powwerbank, uyumlu cihazları ise USB Type-C portu üzerinden 22,5 W'a kadar ve USB Type-A portları üzerinden de 12 W'a kadar hızlı şarj etmelerini sağlar. Ayrıca cihazın, iPhone 13 ve Xiaomi 13 gibi akıllı telefonları iki saatten kısa sürede hızlı bir şekilde şarj edebileceği iddia ediliyor.

    Akıllı şarj teknolojisi ile bağlı cihaza göre şarj hızını otomatik olarak ayarlayarak optimum şarj performansı sağlayan powerbank; aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, kısa devre ve düşük voltaj koruması gibi güvenlik özellikleri ile hem kendisini hem de bağlı cihazları korur. Küresel pazarlarda da satışa sunulması beklenen cihazın fiyatlandırmasına değinecek olursak ise powerbank, Çin'de 79 Yuan fiyat etiketine sahip.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-Power-Bank-10000mAh-22-5W-Lite-launching-globally-soon.902366.0.html https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-22w-lite/specs
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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