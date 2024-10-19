Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite, çok yakında küresel pazarlarda

İşte Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite'ın özellikleri:
Bir USB Type-C portu ve iki USB Type-A portu ile donatılan powerbank, aynı anda üç cihaza kadar şarj edebilir. İnce ve hafif tasarımıyla kullanıcıların taşımasını kolaylaştıran powerbank, 10000mAh pil kapasitesi ile çeşitli cihazları şarj etmek için yeterli gücü sağlamakta.
Akıllı şarj teknolojisi ile bağlı cihaza göre şarj hızını otomatik olarak ayarlayarak optimum şarj performansı sağlayan powerbank; aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, kısa devre ve düşük voltaj koruması gibi güvenlik özellikleri ile hem kendisini hem de bağlı cihazları korur. Küresel pazarlarda da satışa sunulması beklenen cihazın fiyatlandırmasına değinecek olursak ise powerbank, Çin'de 79 Yuan fiyat etiketine sahip.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-Power-Bank-10000mAh-22-5W-Lite-launching-globally-soon.902366.0.html https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-22w-lite/specs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)