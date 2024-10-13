Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

İşte Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri:
Xiaomi'nin son Pro modeli Band 8 Pro'dan bu yana tam bir yıl bile geçmemişken ortaya çıkan yeni render görüntüleri Band 9 Pro'nun ufukta olduğunu gösteriyor. Bu görüntülere göre selefi Band 8 Pro ile karşılaştırıldığında, Band 9 Pro'daki tasarım değişiklikleri oldukça minimal görünmekte.
Görüntülere göre Band 8 Pro'nun parlak metal kaplama çerçevesi yerini daha mat bir dokuya sahip çerçeveye bırakıyor. Ayrıca daha dar çerçeveler ile daha büyük bir ekran amaçlanıyor olabilir. Son olarak sızdırılan render görüntülerine göre Band 9 Pro, gümüş, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renkte piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...