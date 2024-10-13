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    Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin yeni akıllı saati Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı. İşte akıllı saatin muhtemel tasarımını ortaya koyan o görüntüler:
    Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz aylarda yeni akıllı saati Smart Band 9'u piyasaya sürmüştü. Yeni bir rapora göre şirket, hız kesmeden serinin yeni cihazı Smart Band 9 Pro üzerinde çalışmalara başladı. Yakın bir zamanda ise bu akıllı saatin ilk render görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri:

    Xiaomi'nin son Pro modeli Band 8 Pro'dan bu yana tam bir yıl bile geçmemişken ortaya çıkan yeni render görüntüleri Band 9 Pro'nun ufukta olduğunu gösteriyor. Bu görüntülere göre selefi Band 8 Pro ile karşılaştırıldığında, Band 9 Pro'daki tasarım değişiklikleri oldukça minimal görünmekte.

    Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Görüntülerdeki en dikkat çekici tasarım değişikliklerinden biri ekranın kendisi gibi görünüyor. Görüntülere göre Band 9 Pro, selefinin düz panelinden farklı olarak hafif kavisli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca akıllı saatin kayış kısmı da biraz inceltilmiş gibi görünüyor ve toka kısmı artık Apple Watch tasarımına benzer şekilde uca yakın konumlandırılmış.

    Görüntülere göre Band 8 Pro'nun parlak metal kaplama çerçevesi yerini daha mat bir dokuya sahip çerçeveye bırakıyor. Ayrıca daha dar çerçeveler ile daha büyük bir ekran amaçlanıyor olabilir. Son olarak sızdırılan render görüntülerine göre Band 9 Pro, gümüş, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renkte piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 2 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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