Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz aylarda yeni akıllı saati Smart Band 9'u piyasaya sürmüştü. Yeni bir rapora göre şirket, hız kesmeden serinin yeni cihazı Smart Band 9 Pro üzerinde çalışmalara başladı. Yakın bir zamanda ise bu akıllı saatin ilk render görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Ring, Türkiye’ye geliyor 5 gün önce eklendi

İşte Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri:

Xiaomi'nin son Pro modeli Band 8 Pro'dan bu yana tam bir yıl bile geçmemişken ortaya çıkan yeni render görüntüleri Band 9 Pro'nun ufukta olduğunu gösteriyor. Bu görüntülere göre selefi Band 8 Pro ile karşılaştırıldığında, Band 9 Pro'daki tasarım değişiklikleri oldukça minimal görünmekte.

Tam Boyutta Gör Görüntülerdeki en dikkat çekici tasarım değişikliklerinden biri ekranın kendisi gibi görünüyor. Görüntülere göre Band 9 Pro, selefinin düz panelinden farklı olarak hafif kavisli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca akıllı saatin kayış kısmı da biraz inceltilmiş gibi görünüyor ve toka kısmı artık Apple Watch tasarımına benzer şekilde uca yakın konumlandırılmış.

Görüntülere göre Band 8 Pro'nun parlak metal kaplama çerçevesi yerini daha mat bir dokuya sahip çerçeveye bırakıyor. Ayrıca daha dar çerçeveler ile daha büyük bir ekran amaçlanıyor olabilir. Son olarak sızdırılan render görüntülerine göre Band 9 Pro, gümüş, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renkte piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı