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    Xiaomi Redmi 12 5G için tarih verildi: İşte özellikleri

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi 12 5G'nin lansman tarihi belli oldu. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu neler sunacak? Redmi 12 5G hakkında bildiklerimiz...
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    Xiaomi Redmi 12 5G için tarih verildi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi markası altında fiyat performans odaklı modellere imza atan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi 12 4G modelini duyurmuştu. Bunun hemen ardından Redmi 12 5G hakkında yeni sızıntılar duymaya başladık. Bugünse Xiaomi, Redmi 12 5G'nin çıkış tarihi ve bazı özelliklerine açıklık getirdi. Peki yeni bütçe telefonu neler sunacak? İşte Redmi 12 5G çıkış tarihi ve beklenen özellikler.

    Redmi 12 5G için geri sayım başladı

    Bugün paylaşılan yeni bir tanıtım görüntüsünde Xiaomi, merakla beklenen Redmi 12 5G modelinin 1 Ağustos tarihinde tanıtılacağını doğruladı. Bilmeyenler için bu cihazın, Redmi 12R'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyordu. Yeni paylaşılan bilgiler ise bunu doğruladı diyebiliriz. 

    Redmi, Redmi 12 5G'nin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak akıllı telefonun 50MP birincil kamera, 8GB RAM, 256GB depolama ve 5.000 mAh pil dahil olmak üzere bazı temel özellikleri doğrulanmış durumda. Mevcut raporlara göre Kristal Cam tasarımı ile vitrine çıkacak Redmi 12 5G, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,79 inç IPS LCD panele sahip olacak.

    Bu tasarıma ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP ön kamera eşlik edecek. Redmi 12 5G'nin Snapdragon 4 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Ayrıca kutusundan Android 13 destekli MIUI 14 ve USB-C bağlantı noktası ile çıkacak. Redmi 12 5G hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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