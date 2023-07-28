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    Oppo Find N3 resmen doğrulandı: İşte beklenen özellikler

    Galaxy Z Fold 5'e rakip olacak Oppo Find N3 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz saatlerde Oppo, Oppo Find N3'ün yolda olduğunu resmen doğruladı. İşte beklenen özellikler.
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    Oppo Find N3 resmen doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, Galaxy Z Fold 5'e rakip olacak Oppo Find N3 modelini resmen doğruladı. Bildiğiniz üzere akıllı telefon hakkında bugüne kadar birçok sızıntı duyduk. Öyle ki geçtiğimiz günlerde NBTC ve TKDN sertifikalarını aldı. Peki Oppo Find N3 neler sunacak? İşte detaylar

    Oppo Find N3 resmen doğrulandı

    Yeni markaların dahil olması ile katlanabilir telefon pazarındaki rekabet her geçen gün artıyor. Öyle ki pazarın öncü isimlerinden Samsung, geçtiğimiz saatlerde Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'i duyurdu. Ancak Oppo, rakibine yanıt vermekte gecikmedi. Çinli dev, Galaxy Unpacked etkinliğinden hemen önce Oppo Find N3 modelinin yolda olduğunu gösteren yeni bir tanıtım görseli paylaştı. 

    Oppo Find N3, muhtemelen Ağustos ayında piyasaya sürülecek. Önceki raporlar, Find N3'ün orijinal Find N ve Find N2 gibi yalnızca Çin'de satışa sunulacağını iddia ediyordu. Ancak Tayland ve Endonezya gibi sertifika platformlarındaki görünümü, cihazın küresel pazarda yer alacağını doğrulamış durumda.

    Oppo Find N3 beklenen özellikler

    Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, küresel pazarda 1.799 dolardan başlayan fiyatlarla geldi. Find N3'ün ise, rakibinden daha düşük bir fiyatla çıkış yapacağıbelirtiliyor. Mevcut raporlara göre Oppo Find N3, dış bölümünde 6,5 ​​inç AMOLED FHD+ 120Hz iç bölümde ise 8 inç AMOLED 2K 120Hz ekranla gelecek.  

    Oppo Find N3'ün 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Kutusundan ise 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.805mAh pil paketi ile çıkacak. Kameralara gelirsek, katlanabilir telefon 32 MP ön kameraya sahip olacak. Arka bölümde ise, OIS özellikli 50MP Sony IMX890 + 48MP ultra geniş lens ve 32MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü bir kurulum yer alacak. 

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