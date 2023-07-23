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    Xiaomi Redmi 12 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Redmi 12 4G'nin halefi ufukta göründü. İşte Geekbench'te listelenen Xiaomi Redmi 12 5G'nin beklenen özellikleri:
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    Redmi 12 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Helio G88 SoC'den güç alan Redmi 12 4G'yi piyasaya sürmüştü. Yakında ise cihazın 5G versiyonunun da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi, Redmi 12 5G hakkında henüz bir şey açıklamasa da cihaz, 23076RN4BI model numarasıyla ve temel özellikleriyle Geekbench'te ortaya çıktı.

    İşte Xiaomi Redmi 12 5G'nin beklenen özellikleri:

    23076RN4BI model numarasıyla Geekbench'te listelenen Xiaomi Redmi 12 5G, tek çekirdek testinde 916 skorunu ve çoklu çekirdek tesstinde 2106 skorunu elde etti. Snapdragon 4 Gen 2 SoC'den güç alması beklenen cihazın ayrıca 8 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

    Redmi 12 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü başlatması beklenen cihazın 5MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Son olarak henüz Xiaomi'nin onaylamadığı cihaz hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
    Kaynakça https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1989828 https://www.nashvillechatterclass.com/redmi-12-5g-23076rn4bi-with-snapdragon-4-gen-2-soc-and-8gb-ram-appears-on-geekbench/58654
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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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