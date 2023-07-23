Xiaomi Redmi 12 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

İşte Xiaomi Redmi 12 5G'nin beklenen özellikleri:
23076RN4BI model numarasıyla Geekbench'te listelenen Xiaomi Redmi 12 5G, tek çekirdek testinde 916 skorunu ve çoklu çekirdek tesstinde 2106 skorunu elde etti. Snapdragon 4 Gen 2 SoC'den güç alması beklenen cihazın ayrıca 8 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.Kaynakça https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1989828 https://www.nashvillechatterclass.com/redmi-12-5g-23076rn4bi-with-snapdragon-4-gen-2-soc-and-8gb-ram-appears-on-geekbench/58654 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)