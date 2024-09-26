Xiaomi Redmi Buds 6 uygun fiyat ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Kablosuz kulaklık pazarının önemli oyuncusu haline gelen Xiaomi Redmi Buds serisi yeni modellerle genişlemeye devam ediyor. Firma bu hafta Xiaomi Redmi Buds 6 tam kablosuz kulaklık modelini tanıttı.

Xiaomi Redmi Buds 6 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi Buds 6 tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama sürücüler ve 5.5mm mikro piezoelektrik sürücülerden oluşan bir kombinasyon ile geliyor. Bu yapı zengin ve dinamik ses ile derin bass üretiyor.

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4 farklı ekolayzır modu sunan kulaklığın yongası, müzik için optimize edilmiş NetEase Cloud Music sertifikasına sahip. 49 desibel seviye ile çevre gürültüsü tamamen engellenebiliyor. Çift mikrofon ve yapay zekâ ile rüzgâr gürültüsünün de önüne geçiliyor.

Tek şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık kutusu ile 42 saate kadar uzayabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Uzamsal ses desteği de sunan ürünün kutusunda batarya durumunu gösteren LED bildirim aydınlatması yer alıyor. Xiaomi Redmi Buds 6 tam kablosuz kulaklık modeli 28$ fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi Redmi Buds 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı