Xiaomi Redmi Buds 6 uygun fiyat ile geliyor

Xiaomi Redmi Buds 6 özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Redmi Buds 6 tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama sürücüler ve 5.5mm mikro piezoelektrik sürücülerden oluşan bir kombinasyon ile geliyor. Bu yapı zengin ve dinamik ses ile derin bass üretiyor.
4 farklı ekolayzır modu sunan kulaklığın yongası, müzik için optimize edilmiş NetEase Cloud Music sertifikasına sahip. 49 desibel seviye ile çevre gürültüsü tamamen engellenebiliyor. Çift mikrofon ve yapay zekâ ile rüzgâr gürültüsünün de önüne geçiliyor.
Tek şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık kutusu ile 42 saate kadar uzayabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Uzamsal ses desteği de sunan ürünün kutusunda batarya durumunu gösteren LED bildirim aydınlatması yer alıyor. Xiaomi Redmi Buds 6 tam kablosuz kulaklık modeli 28$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu