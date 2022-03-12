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    Xiaomi Redmi K50 serisi, Bluetooth 5.3'ü kullanan ilk telefonlar olacak

    Redmi markası adı altında kullanıcıların beğenisini kazanan akıllı telefon modelleri üreten Xiaomi, yakında K50 serisini piyasaya sürecek. Yeni telefonlar hakkında yeni bir tanıtım görseli paylaşıldı 
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    Xiaomi Redmi K50 serisi Bluetooth 5.3 desteği ile geliyor
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    Xiaomi'nin 17 Mart tarihinde piyasa sürülmesi beklenen Redmi K50 serisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Telefonlar hakkında resmi bir tanıtım görseli paylaşan şirket, serinin sektörde Bluetooth 5.3'ü destekleyen ilk telefonlar olacağını duyurdu.

    Sektörde ilk olacak

    Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ ve K50 Gaming Edition olmak üzere toplam dört cihazdan oluşan serinin kablosuz cihaz bağlantısında gecikme sürelerini azaltması beklenen yeni Bluetooth teknolojisi, daha iyi bir güç tüketimi ve daha güçlü bir parazit önleme özelliği ile oyun deneyimini geliştirecek. 

    Bluetooth teknolojisinin yanı sıra Redmi K50 serisi ayrıca dev yonga üreticisi MediaTek'in yeni Dimensity 8100 ve 9000 yongalarından ve Snapdragon 8 Gen 1'den güç alacak. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde telefonların kristal parçalarından oluşan arka kapak tasarımını paylaşan Redmi'nin yeni telefonları ile iddialı bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz.

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