Xiaomi Redmi K60 Ultra, lansmandan önce test edildi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi K60 Ultra, lansmandan önce Geekbench platformunda görüntülendi. Peki amiral gemisi katili telefon beraberinde neler getiriyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Xiaomi Redmi K60 Ultra test edildi

Bilmeyenler için daha önceki raporlar, Xiaomi Redmi K60 Ultra'nın MediaTek Dimensity 9200 platformundan destek alacağı yönündeydi. Ancak beklenenden daha güçlü bir model olacak gibi görünüyor. Zira bugün paylaşılan Geekbench listeleri, cihazın '23078RKD5C'' model numarasıyla Dimensity 9200 Plus işlemciye sahip olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Dimensity 9200+ için, Dimensity 9200'ün daha yüksek saat hızları ile güncellenmiş bir versiyonu diyebiliriz. Bir adet Cortex-X3 3,35 GHz, üç adet Cortex-A715 3,0GHz ve dört adet Cortex-A510 2.0GHz çekirdeklerine sahip. Temel sürümdeki hızların ise 3,05GHz, 3,0GHz ve 1,8GHz olduğunu belirtelim. Ayrıca yeni sızıntı, Redmi K60 Ultra'nın Android 13 ve 16GB'a kadar RAM'e sahip olacağını da doğruladı.

Daha önceki raporlara göre Redmi K60 Ultra, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise 5.000 veya 5.500 mAh pil kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği eşlik edecek.

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Cihaz hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Redmi K60 Ultra'nın Xiaomi Mix Fold 3 , Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2'yi de getirecek daha büyük bir etkinliğin parçası olması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi Redmi K60 Ultra test edildi: İşte özellikleri