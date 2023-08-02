Xiaomi Redmi K60 Ultra, lansmandan önce test edildi: İşte özellikleri

Xiaomi Redmi K60 Ultra test edildi
Bilmeyenler için daha önceki raporlar, Xiaomi Redmi K60 Ultra'nın MediaTek Dimensity 9200 platformundan destek alacağı yönündeydi. Ancak beklenenden daha güçlü bir model olacak gibi görünüyor. Zira bugün paylaşılan Geekbench listeleri, cihazın '23078RKD5C'' model numarasıyla Dimensity 9200 Plus işlemciye sahip olacağını gösteriyor.
Daha önceki raporlara göre Redmi K60 Ultra, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise 5.000 veya 5.500 mAh pil kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği eşlik edecek.
Cihaz hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Redmi K60 Ultra'nın Xiaomi Mix Fold 3 , Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2'yi de getirecek daha büyük bir etkinliğin parçası olması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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