Xiaomi 13T Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı

Xiaomi 13T Pro'nun biz özelliği daha doğrulandı
Bilmeyenler için Xiaomi 13T'nin bu ayın sonlarında Xiaomi Mix Fold 3 ve muhtemelen Redmi Pad 2 ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bugün paylaşılan yeni bir tanıtım görüntüsünde ise, cihazın 1.5k çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına destek sunacağını doğruladı. Ayrıca bu kuruluma PixelWorks X7 isimli yeni bir görüntü işlemcisi eşlik edecek.
Bildiğiniz üzere Xiaomi 13T Pro'nun MediaTek Dimensity 9200+ platformundan destek alacağı da doğrulanmış durumda. Öyle ki yakın zamanlı AnTuTu listeleri, cihazın 1.774.714 puanlık etkileyici bir skora ulaştığını bizlere gösterdi. Bu kuruluma ise, 16GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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