Xiaomi 13T Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, yakında Xiaomi 13T veya diğer adıyla Redmi K60 ailesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Hatırlayacağınız üzere Xiaomi 13T ve 13T Pro hakkında bugüne kadar birçok sızıntı duyduk. Ancak bu detaylar henüz doğrulanmamıştı. Bugünse Çinli üretici, Xiaomi 13T Pro'nun bazı özelliklerine açıklık getirdi.

Xiaomi 13T Pro'nun biz özelliği daha doğrulandı

Bilmeyenler için Xiaomi 13T'nin bu ayın sonlarında Xiaomi Mix Fold 3 ve muhtemelen Redmi Pad 2 ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bugün paylaşılan yeni bir tanıtım görüntüsünde ise, cihazın 1.5k çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına destek sunacağını doğruladı. Ayrıca bu kuruluma PixelWorks X7 isimli yeni bir görüntü işlemcisi eşlik edecek.

Xiaomi Mix Fold 3'un görüntüsü ve kutusu sızdırıldı 3 sa. önce eklendi

Bildiğiniz üzere Xiaomi 13T Pro'nun MediaTek Dimensity 9200+ platformundan destek alacağı da doğrulanmış durumda. Öyle ki yakın zamanlı AnTuTu listeleri, cihazın 1.774.714 puanlık etkileyici bir skora ulaştığını bizlere gösterdi. Bu kuruluma ise, 16GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13T Pro'nun diğer özellikleri arasında ise, Furious Engine 2.0 performans modu, Android 13 tabanlı MIUI 14, 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi yer alıyor. Cihazın fiyatı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz Ağustos ayında vitrine çıkan Redmi K50 Ultra'nın 2,999 yuan /445 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

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