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    Xiaomi 13T Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13T Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı. Bugün Xiaomi, cihazın ekran özelliklerine açıklık getirdi. Peki Xiaomi 13T neler sunacak? İşte detaylar
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    Xiaomi 13T Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, yakında Xiaomi 13T veya diğer adıyla Redmi K60 ailesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Hatırlayacağınız üzere Xiaomi 13T ve 13T Pro hakkında bugüne kadar birçok sızıntı duyduk. Ancak bu detaylar henüz doğrulanmamıştı. Bugünse Çinli üretici, Xiaomi 13T Pro'nun bazı özelliklerine açıklık getirdi.

    Xiaomi 13T Pro'nun biz özelliği daha doğrulandı

    Bilmeyenler için Xiaomi 13T'nin bu ayın sonlarında Xiaomi Mix Fold 3 ve muhtemelen Redmi Pad 2 ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bugün paylaşılan yeni bir tanıtım görüntüsünde ise, cihazın 1.5k çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına destek sunacağını doğruladı. Ayrıca bu kuruluma PixelWorks X7 isimli yeni bir görüntü işlemcisi eşlik edecek. 

    Bildiğiniz üzere Xiaomi 13T Pro'nun MediaTek Dimensity 9200+ platformundan destek alacağı da doğrulanmış durumda. Öyle ki yakın zamanlı AnTuTu listeleri, cihazın 1.774.714 puanlık etkileyici bir skora ulaştığını bizlere gösterdi. Bu kuruluma ise, 16GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama eşlik edecek. 

    Xiaomi 13T Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13T Pro'nun diğer özellikleri arasında ise, Furious Engine 2.0 performans modu, Android 13 tabanlı MIUI 14, 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi yer alıyor. Cihazın fiyatı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz Ağustos ayında vitrine çıkan Redmi K50 Ultra'nın 2,999 yuan /445 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım. 
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