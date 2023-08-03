Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, amiral gemisi katili Xiaomi 13T ve 13T Pro modelleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda her iki telefonun, Redmi K60 ve K60 Ultra olarak küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. Bugünse Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı. Peki neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz

Xiaomi 13T / Redmi K60 Ultra için tarih verildi

Bilmeyenler için Xiaomi 13T serisi hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu noktada daha önceki sızıntılar Ekim ayına işaret ediyordu. Bugünse 4gnews'ten yeni bir rapor, Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun 1 Eylül'de Avrupa'da piyasaya çıkacağını doğruladı.

Önceki söylentilere göre Xiaomi 13T veya Redmi K60 Ultra, ön yüzünde 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekranla piyasaya çıkacak. Öyle ki yakın zamanlı Geekbench sızıntısı, cihazın MediaTek Dimensity 9200+ platformundan destek alacağını doğruladı. Bu doğrultuda amiral gemisi rekabetine iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi 13T beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile desteklenecek Xiaomi 13T'nin,12/16GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 depolama seçenekleri ile kutusundan çıkması bekleniyor. Fiyatı ise kuvvetle muhtemel Xiaomi 13T için 599 euro, 13T Pro için 799 euro olacak.

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Xiaomi 13T Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Redmi K60 Ultra'nın Xiaomi Mix Fold 3 , Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2'yi de getirecek daha büyük bir etkinliğin parçası olması bekleniyor.

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Xiaomi 13T için tarih verildi: İşte beklenen özellikler