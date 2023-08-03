Xiaomi 13T için tarih verildi: İşte beklenen özellikler

Xiaomi 13T / Redmi K60 Ultra için tarih verildi
Bilmeyenler için Xiaomi 13T serisi hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu noktada daha önceki sızıntılar Ekim ayına işaret ediyordu. Bugünse 4gnews'ten yeni bir rapor, Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun 1 Eylül'de Avrupa'da piyasaya çıkacağını doğruladı.
Önceki söylentilere göre Xiaomi 13T veya Redmi K60 Ultra, ön yüzünde 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekranla piyasaya çıkacak. Öyle ki yakın zamanlı Geekbench sızıntısı, cihazın MediaTek Dimensity 9200+ platformundan destek alacağını doğruladı. Bu doğrultuda amiral gemisi rekabetine iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz.
Xiaomi 13T beklenen özellikler
Xiaomi 13T Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Redmi K60 Ultra'nın Xiaomi Mix Fold 3 , Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2'yi de getirecek daha büyük bir etkinliğin parçası olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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