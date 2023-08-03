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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13T için tarih verildi: İşte beklenen özellikler

    Bir süredir sertifikasyon sitelerinde görünmeye başlayan Xiaomi 13 Pro için tarih verildi. Xiaomi 13T Pro veya diğer adıyla Redmi K60 Ultra, çok yakında geliyor. İşte detaylar.
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    Xiaomi 13T için tarih verildi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, amiral gemisi katili Xiaomi 13T ve 13T Pro modelleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda her iki telefonun, Redmi K60 ve K60 Ultra olarak küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. Bugünse Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı. Peki neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz

    Xiaomi 13T / Redmi K60 Ultra için tarih verildi

    Bilmeyenler için Xiaomi 13T serisi hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu noktada daha önceki sızıntılar Ekim ayına işaret ediyordu. Bugünse 4gnews'ten yeni bir rapor, Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun 1 Eylül'de Avrupa'da piyasaya çıkacağını doğruladı. 

    Önceki söylentilere göre Xiaomi 13T veya Redmi K60 Ultra, ön yüzünde 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekranla piyasaya çıkacak. Öyle ki yakın zamanlı Geekbench sızıntısı, cihazın MediaTek Dimensity 9200+ platformundan destek alacağını doğruladı. Bu doğrultuda amiral gemisi rekabetine iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. 

    Xiaomi 13T beklenen özellikler

    Xiaomi 13T için tarih verildi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile desteklenecek Xiaomi 13T'nin,12/16GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 depolama seçenekleri ile kutusundan çıkması bekleniyor. Fiyatı ise kuvvetle muhtemel Xiaomi 13T için 599 euro, 13T Pro için 799 euro olacak. 

    Xiaomi 13T Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Redmi K60 Ultra'nın Xiaomi Mix Fold 3 , Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2'yi de getirecek daha büyük bir etkinliğin parçası olması bekleniyor. 

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    maygar 22 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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    msü tercih yapıp gitmezsek ne olur vites kutusunu kontrol ettiriniz ne demek faceit bir şeyler ters gitti planet of lana türkçe yama 1 ile 10 arasında bir sayı tut oyunu

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