Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi K60 serisinin halefi olacak Redmi K70 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yıl bitmeden tanıtılacak telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Redmi K70, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Dimensity 9300 lansmanında ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Bildiğiniz gibi Xiaomi ve MediaTek arasındaki iş birliği devam ediyor olsa da, Xiaomi 14 ve 14 Pro, Dimensity işlemci yerine Snapdragon 8 Gen 3 ile karşımıza çıktı. Ancak geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Dimensity 9300 etkinliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Etkinliğe katılan Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Cep Telefonu Departmanı Başkanı Zeng Xuezhong, gizemli bir akıllı telefon tutarken görüntülendi.

Söz konusu modelin ise Redmi K70 serisine ait olduğu belirtiliyor. Paylaşılan görüntülere göre akıllı telefon, ön yüzünde deliklik bir ekrana sahip, Ayrıca herhangi bir kavisli tasarıma yer verilmemiş. Buna ek olarak dar çerçeveler ve yüksek ekran/gövde oranı sunulduğunu belirtmekte fayda var. Redmi K70'in arka tasarımı ise henüz netleşmedi.

Redmi K70 neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Redmi K70 serisinin üç farklı modelden oluşması bekleniyor. Bunlar Redmi K70, K70 Pro ve K70e olacak. Bu noktada temel sürümün Snapdragon 8 Gen 2, Pro modelin Snapdragon 8 Gen 3 ve K70e'nin ise MediaTek Dimensity işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi K60e, MediaTek Dimensity 8300 ile kullanıcılara sunuldu.

Yeni nesil telefonların özellikle tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağı beliritliyor. Öyle ki tanınan sızıntı kaynağı Digital Chat Station, K70 serisinin kendi kategorisinde rakibi olmadığını söylüyor. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı