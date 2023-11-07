Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi
Bildiğiniz gibi Xiaomi ve MediaTek arasındaki iş birliği devam ediyor olsa da, Xiaomi 14 ve 14 Pro, Dimensity işlemci yerine Snapdragon 8 Gen 3 ile karşımıza çıktı. Ancak geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Dimensity 9300 etkinliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Etkinliğe katılan Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Cep Telefonu Departmanı Başkanı Zeng Xuezhong, gizemli bir akıllı telefon tutarken görüntülendi.
Redmi K70 neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Redmi K70 serisinin üç farklı modelden oluşması bekleniyor. Bunlar Redmi K70, K70 Pro ve K70e olacak. Bu noktada temel sürümün Snapdragon 8 Gen 2, Pro modelin Snapdragon 8 Gen 3 ve K70e'nin ise MediaTek Dimensity işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi K60e, MediaTek Dimensity 8300 ile kullanıcılara sunuldu.
Yeni nesil telefonların özellikle tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağı beliritliyor. Öyle ki tanınan sızıntı kaynağı Digital Chat Station, K70 serisinin kendi kategorisinde rakibi olmadığını söylüyor. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.