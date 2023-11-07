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    Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin yeni bütçe performans telefonları Redmi K70 serisinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Redmi K70'in canlı görüntüleri ortaya çıktı. 
    Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi K60 serisinin halefi olacak Redmi K70 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yıl bitmeden tanıtılacak telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Redmi K70, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Dimensity 9300 lansmanında ilk kez canlı olarak görüntülendi. 

    Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Bildiğiniz gibi Xiaomi ve MediaTek arasındaki iş birliği devam ediyor olsa da, Xiaomi 14 ve 14 Pro, Dimensity işlemci yerine Snapdragon 8 Gen 3 ile karşımıza çıktı. Ancak geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Dimensity 9300 etkinliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Etkinliğe katılan Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Cep Telefonu Departmanı Başkanı Zeng Xuezhong, gizemli bir akıllı telefon tutarken görüntülendi. 

    Xiaomi Redmi K70 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı
    Söz konusu modelin ise Redmi K70 serisine ait olduğu belirtiliyor. Paylaşılan görüntülere göre akıllı telefon, ön yüzünde deliklik bir ekrana sahip, Ayrıca herhangi bir kavisli tasarıma yer verilmemiş. Buna ek olarak dar çerçeveler ve yüksek ekran/gövde oranı sunulduğunu belirtmekte fayda var. Redmi K70'in arka tasarımı ise henüz netleşmedi. 

    Redmi K70 neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Redmi K70 serisinin üç farklı modelden oluşması bekleniyor. Bunlar Redmi K70, K70 Pro ve K70e olacak. Bu noktada temel sürümün Snapdragon 8 Gen 2, Pro modelin Snapdragon 8 Gen 3 ve K70e'nin ise MediaTek Dimensity işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi K60e, MediaTek Dimensity 8300 ile kullanıcılara sunuldu.

    Yeni nesil telefonların özellikle tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağı beliritliyor. Öyle ki tanınan sızıntı kaynağı Digital Chat Station, K70 serisinin kendi kategorisinde rakibi olmadığını söylüyor. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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