Xiaomi Redmi K80 satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk

Xiaomi Redmi K80 satış rekoru kırdı
Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi K80 serisiyle yeni bir kilometre taşına daha ulaştı. Şirketin resmi duyurusuna göre, pazara girdiği ilk 100 günde 3,6 milyon adetlik satış rakamını aştı. Bu başarı, K80 serisini aynı dönemde piyasaya sürülen tüm akıllı telefonlar arasında en çok satan model konumuna getiriyor.
Redmi K80 ve K80 Pro neler sunuyor?
Redmi K80, 6.7 inç OLED 120Hz ekran, 50+8MP kamera, 6.550mAh pil ve Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alıyor. Amiral gemisi Redmi K80 Pro ise, kardeşine kıyasla Snapdragon 8 Elite işlemci, 50+50+32MP kamera, 6.7 inç OLED 120Hz ekran ve 6.000mAh pil kapasitesi ile geliyor. Telefonların tüm özelliklerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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