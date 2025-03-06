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    Xiaomi Redmi K80 satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk

    Xiaomi Redmi K80 serisi, satışa sunulduğu ilk 100 günde büyük ilgi gördü. Telefon, 3.6 milyon adetlik siparişi geride bıraktı. İşte detaylar...                 
    Xiaomi Redmi K80 satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Redmi K80 serisi, yeni bir rekor daha kırdı. Daha önce seride bulunan Redmi K80 ve K80 Pro, hem fiyatı hem de sahip olduğu özelliklerle olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi Redmi K80 serisi, satışa çıktığı ilk 100 günde toplam 3,6 milyon adetlik satış rakamını aştı. 

    Xiaomi Redmi K80 satış rekoru kırdı

    Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi K80 serisiyle yeni bir kilometre taşına daha ulaştı. Şirketin resmi duyurusuna göre, pazara girdiği ilk 100 günde 3,6 milyon adetlik satış rakamını aştı. Bu başarı, K80 serisini aynı dönemde piyasaya sürülen tüm akıllı telefonlar arasında en çok satan model konumuna getiriyor.

    Xiaomi Redmi K80 satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır, Kasım 2024'te piyasaya sürülen Redmi K80 serisi, K80 ve K80 Pro olmak üzere iki cihazı içeriyor ve satışa çıktığı ilk gün 660.000'den fazla ünite satarak güçlü bir performans gösterdi. On gün içinde ise satışlar bir milyon sınırını aşarak en hızlı satılan K serisi akıllı telefon rekorunu kırdı.

    Redmi K80 ve K80 Pro neler sunuyor?

    Redmi K80, 6.7 inç OLED 120Hz ekran, 50+8MP kamera, 6.550mAh pil ve Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alıyor. Amiral gemisi Redmi K80 Pro ise, kardeşine kıyasla Snapdragon 8 Elite işlemci, 50+50+32MP kamera, 6.7 inç OLED 120Hz ekran ve 6.000mAh pil kapasitesi ile geliyor. Telefonların tüm özelliklerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

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