Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'yu tanıtmaya başladı: İşte özellikleri

Redmi K80 ve K80 Pro özellikleri açıklandı
Kaçıranlar için Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Buna göre her iki modelin önceki nesle kıyasla gelişmiş görüntüleme yetenekleri, daha uzun ömürlü bir pil ve geliştirilmiş bir ekran sunacağı bildiriliyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 2K AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.
Dahası Redmi'nin Genel Müdürü, K80 Pro'nun 4.499 CNY'den (yaklaşık 625 dolar) başlayan fiyatlarla sunulacağını söylüyor. Bu da OnePlus 13 gibi rakiplerinden kesinlikle daha ucuz. Karşılaştırma için halihazırda mevcut olan K70 Pro'nun 3.299 CNY'Den (yaklaşık 460 dolar) piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla küçük bir fiyat artışıyla birinci sınıf özelliklere yer verildiğini göreceğiz.
Ayrıca Redmi K70'in, geçtiğimiz yıl Poco F6 Pro olarak yeniden markalandığını belirtmekte fayda var. Bu bağlamda Redmi K80'in küresel olarak Poco F7 Pro olarak lanse edilmesi bekleniyor. Redmi K80 ve K80 Pro olmak üzere Redmi K80 serisinin Kasım ayının son haftasında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über