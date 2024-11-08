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    Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'yu tanıtmaya başladı: İşte özellikleri

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi K80 serisi artık netleşmeye başladı. Bugün Xiaomi, seride yer alacak Redmi K80 Pro modelinin özelliklerini açıkladı. İşte detaylar...
    Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'yu tanıtmaya başladı: Rakibi yok Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bütçe amiral gemisi Redmi K70 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Daha önce seride yer alacak Redmi K80 ve K80 Pro modellerinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak Redmi K80 serisinin üzerindeki perde yavaş yavaş kalkıyor. Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'nun bazı özelliklerini doğruladı.

    Redmi K80 ve K80 Pro özellikleri açıklandı

    Kaçıranlar için Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Buna göre her iki modelin önceki nesle kıyasla gelişmiş görüntüleme yetenekleri, daha uzun ömürlü bir pil ve geliştirilmiş bir ekran sunacağı bildiriliyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 2K AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.

    Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'yu tanıtmaya başladı: Rakibi yok Tam Boyutta Gör
    Cihazların kalbinde ise sırasıyla Snapdragon 8 Elite (Redmi K80 Pro) ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine işaret edildi. Bu kurulumda ise daha fazla dayanıklılık için IP68 sertifikası ve HyperOS 2 arayüzü ile karşılaşacağız. Ayrıca Pro sürümde 120W kablolu ve 50W kablosuz, temel modelde ise ırasıyla 90W ve 30W şarj desteği bulunacak. 

    Dahası Redmi'nin Genel Müdürü, K80 Pro'nun 4.499 CNY'den (yaklaşık 625 dolar) başlayan fiyatlarla sunulacağını söylüyor. Bu da OnePlus 13 gibi rakiplerinden kesinlikle daha ucuz. Karşılaştırma için halihazırda mevcut olan K70 Pro'nun 3.299 CNY'Den (yaklaşık 460 dolar) piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla küçük bir fiyat artışıyla birinci sınıf özelliklere yer verildiğini göreceğiz. 

    Ayrıca Redmi K70'in, geçtiğimiz yıl Poco F6 Pro olarak yeniden markalandığını belirtmekte fayda var. Bu bağlamda Redmi K80'in küresel olarak Poco F7 Pro olarak lanse edilmesi bekleniyor. Redmi K80 ve K80 Pro olmak üzere Redmi K80 serisinin Kasım ayının son haftasında tanıtılması bekleniyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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