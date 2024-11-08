Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'yu tanıtmaya başladı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bütçe amiral gemisi Redmi K70 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Daha önce seride yer alacak Redmi K80 ve K80 Pro modellerinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak Redmi K80 serisinin üzerindeki perde yavaş yavaş kalkıyor. Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'nun bazı özelliklerini doğruladı.

Redmi K80 ve K80 Pro özellikleri açıklandı

Kaçıranlar için Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Buna göre her iki modelin önceki nesle kıyasla gelişmiş görüntüleme yetenekleri, daha uzun ömürlü bir pil ve geliştirilmiş bir ekran sunacağı bildiriliyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 2K AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Cihazların kalbinde ise sırasıyla Snapdragon 8 Elite (Redmi K80 Pro) ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine işaret edildi. Bu kurulumda ise daha fazla dayanıklılık için IP68 sertifikası ve HyperOS 2 arayüzü ile karşılaşacağız. Ayrıca Pro sürümde 120W kablolu ve 50W kablosuz, temel modelde ise ırasıyla 90W ve 30W şarj desteği bulunacak.

Dahası Redmi'nin Genel Müdürü, K80 Pro'nun 4.499 CNY'den (yaklaşık 625 dolar) başlayan fiyatlarla sunulacağını söylüyor. Bu da OnePlus 13 gibi rakiplerinden kesinlikle daha ucuz. Karşılaştırma için halihazırda mevcut olan K70 Pro'nun 3.299 CNY'Den (yaklaşık 460 dolar) piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla küçük bir fiyat artışıyla birinci sınıf özelliklere yer verildiğini göreceğiz.

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Ayrıca Redmi K70'in, geçtiğimiz yıl Poco F6 Pro olarak yeniden markalandığını belirtmekte fayda var. Bu bağlamda Redmi K80'in küresel olarak Poco F7 Pro olarak lanse edilmesi bekleniyor. Redmi K80 ve K80 Pro olmak üzere Redmi K80 serisinin Kasım ayının son haftasında tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro'yu tanıtmaya başladı: Rakibi yok