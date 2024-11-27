Xiaomi Redmi K80 geliyor: İşte tasarımı ve beklenen özellikler

- Xiaomi Redmi K80 yakında geliyor
- Redmi K80 serisi beklenen özellikler
- Redmi K80 ve K80 Pro çıkış tarihi
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Xiaomi Redmi K80 yakında geliyor
Kaçıranlar için Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Buna göre her iki modelin önceki nesle kıyasla gelişmiş görüntüleme yetenekleri ve daha uzun pil ömrü sunacağı bildiriliyor. Tasarıma gelirsek, Redmi K80, arkada sol yüzeye hizalanmış dairesel kamera adası, sağında yatay bir LED flaş şeridi ile selefinden büyük oranda ayrışıyor.
Redmi K80 serisi beklenen özellikler
K80'in daha önce 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro çekim kamerası ve 20 MP selfie kamerası kullanacağı söylentisi vardı. Cihazların kalbinde ise sırasıyla Snapdragon 8 Elite (Redmi K80 Pro) ve Snapdragon 8 Gen 3 (Redmi K80) yonga seti bulunacak. Ayrıca Pro sürümde 120W kablolu ve 50W kablosuz, temel modelde ise ırasıyla 90W ve 30W şarj desteği bulunacak.
Dahası Redmi'nin Genel Müdürü, K80 Pro'nun 4.499 CNY'den (yaklaşık 625 dolar) başlayan fiyatlarla sunulacağını söylüyor. Bu da OnePlus 13 gibi rakiplerinden kesinlikle daha ucuz.
Redmi K80 ve K80 Pro çıkış tarihi
Redmi K80 serisinin 27 Kasım'da Çin'de tanıtılması ve satışının Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca telefonların ülkemizde "POCO" markası altında satışa sunulması muhtemel. Buna göre Redmi K80 modeli POCO F7, Redmi K80 Pro ise POCO F7 Ultra olarak karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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