Redmi K80 serisi ilk satışta 660.000'den fazla sattı
Bildirilenlere göre Çin'de büyük bir ilgi ile karşılanan Redmi K80 serisi, şirketin çevrimiçi mağazalarında ve üçüncü taraf perakendecilerinde neredeyse tükendi. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi ise, akıllı telefonların satışa sunulduğu ilk günde 660.000'den fazla sattığını açıkladı. Ayrıca K serisinin 600.000 adetlik ilk gün satış rekoru da yenilenmiş oldu. Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı.
Redmi K80 serisi, bütçe odaklı bir fiyatla amiral gemisi donanımı bir araya getirdi. Bu noktada Redmi K80, 6.7 inç OLED 120Hz ekran, 50+8MP kamera, 6.550mAh pil ve Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alıyor. Amiral gemisi Redmi K80 Pro ise, kardeşine kıyasla Snapdragon 8 Elite işlemci, 50+50+32MP kamera, 6.7 inç OLED 120Hz ekran ve 6.000mAh pil kapasitesi ile geliyor. Telefonların tüm özelliklerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi K70, ülkemizde POCO F6 Pro olarak lanse edilmişti. Dolayısıyla Redmi K80'in POCO F7 Pro, K80 Pro'nun ise F7 Ultra olarak yeniden markalandığını görebiliriz. Akıllı telefonların Çin pazarının ardından küresel pazara çıkacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.