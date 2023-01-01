Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni serisi Redmi Note 12, muhtemelen 5 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G ve Note 12 Pro Plus 5G'den oluşan serinin lansmanına sayılı günler kala cihazların bazı özellikleri de onaylanıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapor ise seriden Redmi Note 12 Pro'nun kamera özelliklerinin onaylandığını ortaya çıkardı.

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Tam Boyutta Gör Lansmana sayılı günler kala Xiaomi, Redmi Note 12 Pro 5G'nin 50MP Sony IMX766 ana kamera sensörüne sahip olacağını onayladı. Şirket, ayrıca cihazın optik görüntü sabitleme (OIS) desteğiyle geleceğini de onayladı.

Şimdilerde ise Xiaomi yöneticileri Redmi Note 12 Pro 5G ile çekilmiş kamera örneklerini yüklemeye başladı. Şirket temsilcileri, Note 12 Pro 5G'nin ana kamerasının, yazılım ve donanım araçlarının mükemmel karışımıyla dinamik ve ilgi çekici görüntüler yakalamaya yardımcı olacağını iddia ediyor.

İşte Redmi Note 12 Pro 5G hakkında bilinenler:

Redmi Note 11 Pro 4G'nin halefi olarak piyasaya sürülecek Redmi Note 12 Pro 5G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek ve bu ekran 900 nit maksimum parlaklık sunacak.

Tam Boyutta Gör MediaTek Dimensity 1080 SoC'den güç alması beklenen cihaz, 67W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya ile gelecek. Üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek Redmi Note 12 Pro 5G, 50MP ana kameranın eşlik ettiği 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameraya sahip olacak.

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Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin kamera özellikleri onaylandı