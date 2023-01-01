Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin kamera özellikleri onaylandı

Şimdilerde ise Xiaomi yöneticileri Redmi Note 12 Pro 5G ile çekilmiş kamera örneklerini yüklemeye başladı. Şirket temsilcileri, Note 12 Pro 5G'nin ana kamerasının, yazılım ve donanım araçlarının mükemmel karışımıyla dinamik ve ilgi çekici görüntüler yakalamaya yardımcı olacağını iddia ediyor.
İşte Redmi Note 12 Pro 5G hakkında bilinenler:
Redmi Note 11 Pro 4G'nin halefi olarak piyasaya sürülecek Redmi Note 12 Pro 5G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek ve bu ekran 900 nit maksimum parlaklık sunacak.
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d