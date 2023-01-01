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    Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin kamera özellikleri onaylandı

    5 Ocak'ta piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Redmi Note 12 serisinden Note 12 Pro 5G'nin OIS destekli 50MP Sony IMX766 kamera sensörüne sahip olacağı onaylandı.
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    Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin kamera özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni serisi Redmi Note 12, muhtemelen 5 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G ve Note 12 Pro Plus 5G'den oluşan serinin lansmanına sayılı günler kala cihazların bazı özellikleri de onaylanıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapor ise seriden Redmi Note 12 Pro'nun kamera özelliklerinin onaylandığını ortaya çıkardı.

    Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin kamera özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Lansmana sayılı günler kala Xiaomi, Redmi Note 12 Pro 5G'nin 50MP Sony IMX766 ana kamera sensörüne sahip olacağını onayladı. Şirket, ayrıca  cihazın optik görüntü sabitleme (OIS) desteğiyle geleceğini de onayladı.

    Şimdilerde ise Xiaomi yöneticileri Redmi Note 12 Pro 5G ile çekilmiş kamera örneklerini yüklemeye başladı. Şirket temsilcileri, Note 12 Pro 5G'nin ana kamerasının, yazılım ve donanım araçlarının mükemmel karışımıyla dinamik ve ilgi çekici görüntüler yakalamaya yardımcı olacağını iddia ediyor. 

    İşte Redmi Note 12 Pro 5G hakkında bilinenler:

    Redmi Note 11 Pro 4G'nin halefi olarak piyasaya sürülecek Redmi Note 12 Pro 5G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek ve bu ekran 900 nit maksimum parlaklık sunacak. 

    Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin kamera özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    MediaTek Dimensity 1080 SoC'den güç alması beklenen cihaz, 67W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya ile gelecek. Üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek Redmi Note 12 Pro 5G, 50MP ana kameranın eşlik ettiği 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameraya sahip olacak.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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