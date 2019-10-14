Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı

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Geçtiğimiz haftalardan itibaren ithalatçı garantili satışlarına başlanan Redmi Note 8 Pro artık distribütör garantisiyle tüketiciyle buluşuyor. Fiyat ve performans bakımından uygunluğuyla bilinen marka, yeni modeliyle de pazardaki yerine güç katmaya devam ediyor.

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Redmi, açıklanan bilgiler dahilinde 15 Ekimde lansmanının yapılmasını beklediğimiz telefonun, bazı satış kanalları aracılığıyla 64GB'lık versiyonunun distribütör garantili fiyatını 2.699 TL olarak belirtti. Telefonun renk seçenekleri ise inci beyazı, orman yeşili ve mineral grisi olacak.

Redmi Note 8 Pro teknik özellikler

6,53 inç Full HD+ LCD ekranı,

MediaTek Helio G90T ( 2,05 GHz Dual Core + 2,0 GHz Hexa Core),

Dual Core + Hexa Core), Çift SIM,

6 GB/ 8 GB RAM, 64 / 128GB depolama,

Android 9.0 (Pie),

Ön kamera 20 megapiksel,

megapiksel, Arka kameralar 64 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik,

Şarj girişi Type-C,

4.500 mAh pil (18W hızlı şarj destekli)