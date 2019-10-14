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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı

    Xiaomi'nin bir alt markası olan Redmi, Türkiye pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken firmanın yeni modeli Redmi Note 8 Pro artık distribütör garantili
    2 sa.
    1,8b
    23
    8
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı
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    Geçtiğimiz haftalardan itibaren ithalatçı garantili satışlarına başlanan Redmi Note 8 Pro artık distribütör garantisiyle tüketiciyle buluşuyor. Fiyat ve performans bakımından uygunluğuyla bilinen marka, yeni modeliyle de pazardaki yerine güç katmaya devam ediyor. 

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    Redmi, açıklanan bilgiler dahilinde 15 Ekimde lansmanının yapılmasını beklediğimiz telefonun, bazı satış kanalları aracılığıyla 64GB'lık versiyonunun distribütör garantili fiyatını 2.699 TL olarak belirtti. Telefonun renk seçenekleri ise inci beyazı, orman yeşili ve mineral grisi olacak.

    Redmi Note 8 Pro teknik özellikler

    • 6,53 inç Full HD+ LCD ekranı,
    • MediaTek Helio G90T (2,05 GHz Dual Core + 2,0 GHz Hexa Core),
    • Çift SIM,
    • 6 GB/ 8 GB RAM, 64 / 128GB depolama,
    • Android 9.0 (Pie),
    • Ön kamera 20 megapiksel,
    • Arka kameralar 64 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik, 
    • Şarj girişi Type-C,
    • 4.500 mAh pil (18W hızlı şarj destekli)


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    Lumibrite 33 dk.
    Editör de böyle yazarsa (yazamazsa)!
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    volcy123 46 dk.
    Meditek helio lara imei yazilabiliniyor mu?
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    ozansirinn 52 dk.
    Türkiye garantili bulmak güzel ama pahalı yurt dışı almak daha mantıklı 1700 liraya bulunabilir
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    Whippoorwill 59 dk.
    Cihaz fena değil. O fiyat inecek elbette zaman içinde.
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    xml-arif 1 sa.
    hocam süper bir makale paylaşmışsınız
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    DokuzKuyrukluTilki 1 sa. konsoldede
    Ufacık ekranda ne okuyup ne izlemeyi planlıyorsunuz şaşıyorum artık 5.5 bile ufak geliyor 6 dan aşağısı kurtarmaz.
    Yanıtla +2
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    konsoldede 2 sa.
    yaw ,6.5 nedir ya bu resmen tablet
    1 Yanıt Yanıtla
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    emre1393 2 sa.
    bir tane kendinize bir tane de devlete almış oluyorsunuz.
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