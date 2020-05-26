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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi

    Yeni Xiaomi RedmiBook 13, 14 ve 16 dizüstü modelleri AMD’nin yeni Ryzen 4000 APU’ları ile donatıldı. Böylece yüzde 60’a varan performans artışları elde edildi.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi

    Xiaomi’nin pek çok Redmi ekosistem ürününü tanıttığı lansmanında sevilen RedmiBook dizüstü serisi de güncelleme aldı. Serinin tüm modelleri en yeni AMD Ryzen 4000 APU’larına terfi etti.

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    Yeni RedmiBook özellikleri ve fiyatı

    RedmiBook dizüstü bilgisayar serisi AMD’nin 7nm sürecindeki iddialı Ryzen 4000 APU serisine ev sahipliği yapıyor. Dahili Vega birimleri ile birlikte Xiaomi yüzde 60’a varan bir performans artışı olduğunu ifade ediyor.

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    Yeni seride ekran çerçeveleri 3.26mm kalınlığında tutulmuş. Böylece yüzde 90 üzerinde ekran-kasa oranı elde edilmiş. Ayrıca gövde de oldukça kompakt hale gelmiş. Ekran sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor.

    Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi

    USB Tip-C üzerinden oldukça minik bir şarj adaptörü ile beslenen yeni seride 65W hızlı şarj desteği de sunuluyor. 12 saate varan kullanım süresi bu sayede hızlı bir şekilde yenilenebiliyor. 16GB’a kadar RAM seçeneği sunan yeni RedmiBook 13, 14 ve 16 modellerinin başlangıç fiyatı 560$ olarak belirlendi.

    Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi



    https://www.gizmochina.com/2020/05/26/xiaomi-redmibook-13-14-and-16-launched-features-amd-ryzen-4000-series-cpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yaprakdusuyor 16 dk. yeni yorumcu
    Avrupa bu gün neden açlıktan kırılıyor diye sormak lazım. Etme bulma dünyası. ALLAH devletten razi olsun avrupada yasamama ragmen secimlerde de oyu verecegim yerden emin oldum artik avrupa amerlka İslam dünyasını sömürdüler şimdi belasını buldu avrupa amerrika. Bugun avrupayi alim gucuysek ALLAH in lutfu. ALLAH devletimize zeval vermesin. hala bakıyorum burda zirliyorlar neymis efendim? Beyefsndi ülke bu zor zamanda 7 mikyarlik bilgisayardı satip yenisi alamiyormus bak hele paşamıza padişah oğlu sanırsın... Ulan AVM açıldı izdiham oldu. Varlik kuyrugu olusuyor. Görünen koy kilafuz isdemez derlerya. O yüzden benzinlikden bensin alamiyorum sira bekliyorum dimi her turkiye girdigimde. Avrupa ovup duruyorsunuz ben frankfurtda yasiyoum aldigim 4562 euro para dediğin 30 euro kilosu 7.50 euro desek 230 birim para et fiyati burda... cektigim dertleri bir ben bilirim.irkcilik ve islama yonelik siddet sürüyor yaşam savaşı veriyoruz avrupada. Gavur kanini emer adamın siz birsey bilmiyorsubuz. Çırpınıyor sunuz ama boşuna...keşke turkiyede yaşasaydım 3 milyar maaşa kral gibi yaşıyordum
    1 Yanıt Yanıtla
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    usb2.0 6 dk. Yaprakdusuyor
    bu forum çok daha kaliteli trolleri tanıdı,sevdi yeri geldi sahip çıktı :P kaç mesajdır aynı saçmalık.daha yaratıcı olmalısın
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    Yaprakdusuyor 20 dk. yeni yorumcu
    Avrupa bu gün neden açlıktan kırılıyor diye sormak lazım. Etme bulma dünyası. ALLAH devletten razi olsun secimlerde de oyu verecegim yerden emin oldum artik avrupa amerlka İslam dünyasını sömürdüler şimdi belasını buldu avrupa amerrika. Bugun avrupayi alim gucuysek ALLAH in lutfu. ALLAH devletimize zeval vermesin. hala bakıyorum burda zirliyorlar neymis efendim? Beyefsndi ülke bu zor zamanda 7 mikyarlik bilgisayardı satip yenisi alamiyormus bak hele paşamıza padişah oğlu sanırsın... Ulan AVM açıldı izdiham oldu. Varlik kuyrugu olusuyor. Görünen koy kilafuz isdemez derlerya. O yüzden benzinlikden bensin alamiyorum sira bekliyorum dimi her turkiye girdigimde. Avrupa ovup duruyorsunuz ben frankfurtda yasiyoum aldigim 4562 euro para şu kıytırık şey maaşımdan pahalı et dediğin 30 euro kilosu 7.50 euro desek 230 birim para et fiyati burda... cektigim dertleri bir ben bilirim.irkcilik ve islama yonelik siddet sürüyor yaşam savaşı veriyoruz avrupada. Gavur kanini emer adamın siz birsey bilmiyorsubuz. Çırpınıyor sunuz ama boşuna...
    Yanıtla +1
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    Musty3535123 30 dk.
    2 f/p kralı güçlerini birleştirmiş, tr ye gelir inşallah.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 31 dk.
    işte bu süper.
    kur * %20 vergi ile 4600'e geliyor.
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