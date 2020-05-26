Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi

Xiaomi’nin pek çok Redmi ekosistem ürününü tanıttığı lansmanında sevilen RedmiBook dizüstü serisi de güncelleme aldı. Serinin tüm modelleri en yeni AMD Ryzen 4000 APU’larına terfi etti.

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Yeni RedmiBook özellikleri ve fiyatı

RedmiBook dizüstü bilgisayar serisi AMD’nin 7nm sürecindeki iddialı Ryzen 4000 APU serisine ev sahipliği yapıyor. Dahili Vega birimleri ile birlikte Xiaomi yüzde 60’a varan bir performans artışı olduğunu ifade ediyor.

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Yeni seride ekran çerçeveleri 3.26mm kalınlığında tutulmuş. Böylece yüzde 90 üzerinde ekran-kasa oranı elde edilmiş. Ayrıca gövde de oldukça kompakt hale gelmiş. Ekran sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor.

USB Tip-C üzerinden oldukça minik bir şarj adaptörü ile beslenen yeni seride 65W hızlı şarj desteği de sunuluyor. 12 saate varan kullanım süresi bu sayede hızlı bir şekilde yenilenebiliyor. 16GB’a kadar RAM seçeneği sunan yeni RedmiBook 13, 14 ve 16 modellerinin başlangıç fiyatı 560$ olarak belirlendi.

https://www.gizmochina.com/2020/05/26/xiaomi-redmibook-13-14-and-16-launched-features-amd-ryzen-4000-series-cpu/

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