Volkswagen elektrikli otomobil pazarında Tesla'yı geçmeyi hedefliyor

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Volkswagen, 2022 yılının sonuna kadar elektrikli araç üretimini yılda yaklaşık 1 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Bu durum Alman markanın Tesla'yı üretim açısından geride bırakmasını ve Çin'i kilit bir savaş alanı haline getirmesini sağlayacak.

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Volkswagen, gelecek yıl Çin'deki iki fabrikasında elektrikli araç üretimine başlamak için hazırlık yapıyor. Söz konusu fabrikaların üretim kapasiteleri yılda 600.000 elektrikli araç üretilmesine imkan tanıyacak. Çin'in Şangay kentinde yeni bir fabrika kuran Tesla ise yılda 500.000 otomobil üretme hedefine ulaşmaya çalışıyor.

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MEB platformuna güveniyor

Volkswagen, MEB olarak bilinen özel bir elektrikli araç mimarisine büyük yatırım yapmış durumda. Şirket bu platform sayesinde elektrikli otomobillerin fiyatını 20.000 euro seviyesine düşürecek.

Buna ek olarak Alman marka endüstri standardı olması umuduyla MEB mimarisini rakip şirketlerle de paylaşmak üzere. Analist Patrick Hummel'a göre Volkswagen Group, 2025 yılına kadar dünyadaki 1 numaralı elektrikli otomobil üreticisi olacak.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-electric-focus/vws-electric-bet-in-china-brings-global-muscle-to-zero-emissions-race-idUSKBN1X71RV