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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen elektrikli otomobil pazarında Tesla'yı geçmeyi hedefliyor

    Volkswagen, 2022'nin sonuna kadar yıllık 1 milyon elektrikli araç üretim kapasitesine ulaşarak Tesla'yı geride bırakmayı planlıyor. Şirket Çin'deki iki fabrikasını bu hedefe ulaşmak için hazırlıyor.
    15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen elektrikli otomobil pazarında Tesla'yı geçmeyi hedefliyor
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    Volkswagen, 2022 yılının sonuna kadar elektrikli araç üretimini yılda yaklaşık 1 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Bu durum Alman markanın Tesla'yı üretim açısından geride bırakmasını ve Çin'i kilit bir savaş alanı haline getirmesini sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Lamborghini, 830 beygirlik yeni bir süper otomobil geliştiriyor"

    Volkswagen, gelecek yıl Çin'deki iki fabrikasında elektrikli araç üretimine başlamak için hazırlık yapıyor. Söz konusu fabrikaların üretim kapasiteleri yılda 600.000 elektrikli araç üretilmesine imkan tanıyacak. Çin'in Şangay kentinde yeni bir fabrika kuran Tesla ise yılda 500.000 otomobil üretme hedefine ulaşmaya çalışıyor.

    Volkswagen elektrikli otomobil pazarında Tesla'yı geçmeyi hedefliyor
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    MEB platformuna güveniyor

    Volkswagen, MEB olarak bilinen özel bir elektrikli araç mimarisine büyük yatırım yapmış durumda. Şirket bu platform sayesinde elektrikli otomobillerin fiyatını 20.000 euro seviyesine düşürecek.

    Buna ek olarak Alman marka endüstri standardı olması umuduyla MEB mimarisini rakip şirketlerle de paylaşmak üzere. Analist Patrick Hummel'a göre Volkswagen Group, 2025 yılına kadar dünyadaki 1 numaralı elektrikli otomobil üreticisi olacak.



    https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-electric-focus/vws-electric-bet-in-china-brings-global-muscle-to-zero-emissions-race-idUSKBN1X71RV Yorum Yaz
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    zolzauza 2 sa. en beğenilen
    Rakiplerini dizel teknolojisinde yakalayamayan, emisyon skandalına imza atan vw, teslayı geçecekmiş... hmm peki oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    darkaura 2 sa.
    almanya gelecegin elektrikli araclarda olduguna kesin karar vermis durumda. vw su an argesi tamamlanan motordan sorna bir sonraki nesil isin yeni icden yanmali motor argesi yapmayacagini acikladi. benzer aciklama gecenlerde daimler benz'den de geldi. yani 10yil sonrasi icin yeni nesil benzinli motor gelmeyecek. batarya teknolojisine milyalarca euroluk yatiri yapiyorlar.
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    DH Misafiri 2 sa.
    Yalanlarla hilelerle geçme çabası olabilir ancak gerçek kaçınılmaz şekilde kendini gösterecektir.
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    zolzauza 2 sa. en beğenilen
    Rakiplerini dizel teknolojisinde yakalayamayan, emisyon skandalına imza atan vw, teslayı geçecekmiş... hmm peki oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Celonfix 2 sa. zolzauza
    Öyle demeyin, 50km menzili olan "Tok kapı sesli" bir elektrikli passat sürse piyasaya kapış kapış satılır
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    Celonfix 2 sa.
    Yav hehe. VAG önce yeni tasarım yapmayı öğrensin. Süreyya Hanım kadar değişemediler. 2022'de çıkacak aracın tasarımı:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    dere.beyi 3 sa.
    TESLA REİZ galiba dünyayı karbondioksit salınımından kurtarıp küresel ısınmayı yavaşlatacak
    elon mask olmasa ruhsuz vizyonsuz alman şirketleri halan dizel motor üretmeye devam edecekti...
    almanlar disiplinli olabilir amaaa pratik zekaları sıfırdır
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    Celonfix 2 sa. dere.beyi
    İşlerine gelmiyor elektrikli arabalar almanların. Elektrikli araç yapsalar o servislerden kazandıkları paracıklar nolacak, DSG olmadan,DSG'nin arızaları olmadan nasıl kar elde edecek . Sorsan hepsi çok çevrecidir almanların,acaba bu dünyaya onlar kadar zarar veren başka bir millet olmuşmudur amerika ve rusya haricinde.
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    DH Misafiri 6 sa.
    Tesla pazarlama ve reklam ile pazarda ayakta duruyor zaten. Hangi sözünü tutu Elon bugüne kadar, ayrica otonom falan dediler daha arabayı ayağına getirme işini bile doğru dürüst beceremedi . İşte sıfırdan hızlanma şu Saniye bu saniye bunlar önemli değil önemli olan sıfırdan yüze hatta daha hızlı 200 300 e çıktıktan sonra kaç saniye gidebildiği örneğin Porsche Tesla ya bu konuda fark atıyor hem güvenlik hem malzeme kalitesi. Sitelere girin 3 haberden ikisi Tesla yabancı sitelerde. Ayrıca bu elektrikli araçların öncüsü gibi lafları da anlamıyorum çok eski bir teknoloji bu, günümüzde bataryaların kullanılabilirliği arttigi için bu tarafa yönelme oldu, bunu ilk yapan Tesla imiş gibi lanse edilmesini anlamıyorum. Doğa dostu diyorlar üretim aşamasında çevreye verdiği zarar niçin düşünülmüyor? Bunun geri dönüşümü var ? Ayrıca daha yeni haberlere çıktı bir Tesla aracında kaza sonucu içerde sıkışıp öldü kapıyı açamadan, çarpışma anında bataryanın patlaması söz konusu . Bence en makul teknoloji hybrid.
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    viper 3 sa. DH Misafiri
    Söylediklerinizin hepsini dogru kabul etsek bile, o bahsettiginiz "çok eski teknoloji" Tesla sayesinde bu kadar yaygin hale geldi. Ilk olmak her zaman zordur. Hicbir otomotiv devi bu riski al(a)madi. Tesla baskisi olmasaydi bugün ortada dogru dürüst elektrikli arac bile olmayacakti. Teslalar 6-7 yildir yollarda.
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    x2yk 10 sa.
    Bu tasarım ile mi Tesla 'yı geçecekmiş. :) Bundan daha iyisini yapması lazım, öyle o kadar basit değil bu iş.
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    TIGERSHARK 15 sa.
    Bu elektrikli arabalarda radyatör neden var arkadaşlar ? örnek yukarı da ki resim
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    Cosmos2999 14 sa. TIGERSHARK
    Radyatör yok. Arka kısımda olan bir parça. Ne olduğunu bilmiyorum ama Motoru soğutmak için bir parça olabilir. Klasik radyatör araçların ön kısmında oluyor
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    .PanxeR. 15 sa.
    Tesla hala inovatif olarak önde. Diğer firmalar tesla gibi sıfırdan elektrikli araç yapmak yerine mecvut eldekini elektriklendirme peşinde bende bir vw sahibi olarak bir an önce elektrikli araç üretiminin hızlanmasını bekliyorum ama yenilikte istiyorum.
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    yorumculuklar 15 sa.
    Bana geçecek gibi de geliyor, VW'nın bu platform üzerinden tanıttığı araçların duruşu fena değil bir de her fiyat gamına oynayabilecek güçleri var. Tesla düşük malzeme kalites, nerdy tarzı ile lükse oynuyor hep.
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