Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor

Xiaomi, Mi MIX akıllı telefon serisini iki yıldan fazla bir süredir güncellemiyordu. Çinli şirket sonunda Mi MIX 4'ün piyasaya sürüleceğine dair ilk resmi açıklamayı yaptı.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı
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Şirket CEO'su Lei Jun dün gerçekleştirilen konferansta, bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Deneyimli yöneticiye göre cihaz Xiaomi'nin tüm teknolojik gelişmelerini bir araya getirecek.
Kalem destekli tablet de yolda
Maalesef şu an için amiral gemisi telefonun teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Sadece önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceği ve fiyatının 1.500 dolar olacağı biliniyor.
Bu arada şirketin yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığı da öğrenildi. Xiaomi Mi Pad 5 olarak adlandırılması beklenen modelle ilgili detaylar kısıtlı ancak Lei Jun bu tabletle birlikte ilk kez kalem desteği sunacaklarını söyledi.
https://www.gizchina.com/2021/02/07/official-xiaomi-mi-mix-4-and-xiaomi-tablet-will-launch-this-year/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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