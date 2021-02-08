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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor

    Xiaomi CEO'su Lei Jun iki yıldan fazla bir süredir güncellenmeyen Mi MIX serisini unutmadıklarını, Mi MIX 4'ün bu yıl çıkacağını resmen açıkladı. Şirket ayrıca kalem destekli bir tablet de hazırlıyor.
    08 Şubat 2021, 17:30 (1 hf.)
    5,2b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor
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    Xiaomi, Mi MIX akıllı telefon serisini iki yıldan fazla bir süredir güncellemiyordu. Çinli şirket sonunda Mi MIX 4'ün piyasaya sürüleceğine dair ilk resmi açıklamayı yaptı.

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    Şirket CEO'su Lei Jun dün gerçekleştirilen konferansta, bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Deneyimli yöneticiye göre cihaz Xiaomi'nin tüm teknolojik gelişmelerini bir araya getirecek.

    Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor
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    Kalem destekli tablet de yolda

    Maalesef şu an için amiral gemisi telefonun teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Sadece önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceği ve fiyatının 1.500 dolar olacağı biliniyor.

    Bu arada şirketin yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığı da öğrenildi. Xiaomi Mi Pad 5 olarak adlandırılması beklenen modelle ilgili detaylar kısıtlı ancak Lei Jun bu tabletle birlikte ilk kez kalem desteği sunacaklarını söyledi.



    https://www.gizchina.com/2021/02/07/official-xiaomi-mi-mix-4-and-xiaomi-tablet-will-launch-this-year/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Finn Mertens 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çerçevesi her yeni modelde kalınlaşan tek cep telefonu modeli olabilir.
    Yanıtla +13
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Huawei den çok daha kötü duruma düşerler. Ambargonun kralını yemeleri dileğiyle. Miui 12.2 ile çöken Poco F2 Pro cihazımı 2. dalgaya bile almamışlar. Huawei den beter olurlar umarım.
    Umarım Huawei den çok daha kötü duruma düşerler. Ambargonun kralını yemeleri dileğiyle. Miui 12.2 ile çöken Poco F2 Pro cihazımı 2. dalgaya bile almamışlar. Hua...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de tableti merakla bekliyorum. Umarım uygun fiyatlı olur. Elimde 6 yıldır kullandığım lg gpad 7.0 var ve youtube-internet kullanımında işimi görüyor. Ancak uygun fiyatlı olacakca mipad'e geçmek isterim.
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    F FlyingUnderpants 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 senedir Mix 2 kullanıyorum ve memnunum. Migrostan almıştım, sanırım 2,400 TL civarı bir şeydi. Kamera düşük ışıkta vasat bunun dışında her alanda gayet iyi bir telefon. Hala güncelleme alıyor. Mix 4'ü merakla bekliyorum.
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    F fenerist07 (arda doğaner) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) FlyingUnderpants
    hala nasıl güncelleme alıyor mix 3 bile almıyor android 10'da kaldı. miui 12.5 da acıklanan listede yok.gelenler rutin güvenlik yaması.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Huawei den çok daha kötü duruma düşerler. Ambargonun kralını yemeleri dileğiyle. Miui 12.2 ile çöken Poco F2 Pro cihazımı 2. dalgaya bile almamışlar. Huawei den beter olurlar umarım.
    Yanıtla +5
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    Finn Mertens 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çerçevesi her yeni modelde kalınlaşan tek cep telefonu modeli olabilir.
    Yanıtla +13
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