Xiaomi uygun fiyatlı yönlendiricisini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Pek çok sektörde olduğu gibi ağ ekipmanları sektöründe de uzun yıllardır pazar payını genişletmeye çalışan Xiaomi yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Firma şık görünümlü ve uygun fiyatlı bir yönlendirici duyurdu.

Xiaomi Router AX3000E özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Router AX3000E yönlendirici modeli Wi-Fi 6 teknolojisi ile geliyor. 2.4GHz ve 5GHz bantlarını kullanarak teoride 2976Mps bant genişliğine ulaşabiliyor. 160MHz yüksek bant genişliği sayesinde oyun ve 4K içerik tüketiminde yüksek hızlar elde ediliyor.

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Çift çekirdekli bir Qualcomm işlemci ve bağımsız bir ağ işlem birimi barındıran yönlendirici bu sayede çoklu cihaz bağlantılarında da performansı üst düzeyde tutuyor. Yine çift WAN veya LAN konfigürasyonları ile tipik Gb seviyelerinin de ötesine geçilebiliyor.

Xiaomi Mijia ekosistemine entegre olarak otomasyon senaryolarına katılabilen cihaz sesle de kontrol edilebiliyor. Örgü ağında 10 cihaza kadar bağlanarak geniş bir ağ oluşturabiliyor. Xiaomi Router AX3000E firmanın kitle fonlama platformunda 21$ olarak bağış toplayacak.

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Xiaomi Router AX3000E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı