Xiaomi uygun fiyatlı yönlendiricisini duyurdu

Xiaomi Router AX3000E özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Router AX3000E yönlendirici modeli Wi-Fi 6 teknolojisi ile geliyor. 2.4GHz ve 5GHz bantlarını kullanarak teoride 2976Mps bant genişliğine ulaşabiliyor. 160MHz yüksek bant genişliği sayesinde oyun ve 4K içerik tüketiminde yüksek hızlar elde ediliyor.
Çift çekirdekli bir Qualcomm işlemci ve bağımsız bir ağ işlem birimi barındıran yönlendirici bu sayede çoklu cihaz bağlantılarında da performansı üst düzeyde tutuyor. Yine çift WAN veya LAN konfigürasyonları ile tipik Gb seviyelerinin de ötesine geçilebiliyor.
Xiaomi Mijia ekosistemine entegre olarak otomasyon senaryolarına katılabilen cihaz sesle de kontrol edilebiliyor. Örgü ağında 10 cihaza kadar bağlanarak geniş bir ağ oluşturabiliyor. Xiaomi Router AX3000E firmanın kitle fonlama platformunda 21$ olarak bağış toplayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.