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    Xiaomi uygun fiyatlı yönlendiricisini duyurdu

    Xiaomi Router AX3000E yönlendirici modeli çift çekirdekli işlemci, bağımsız ağ işlem birimi, çift LAN konfigürasyonları, örgü ağ desteği gibi özelliklerle geliyor.
    Xiaomi Router AX3000E özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pek çok sektörde olduğu gibi ağ ekipmanları sektöründe de uzun yıllardır pazar payını genişletmeye çalışan Xiaomi yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Firma şık görünümlü ve uygun fiyatlı bir yönlendirici duyurdu.

    Xiaomi Router AX3000E özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Router AX3000E yönlendirici modeli Wi-Fi 6 teknolojisi ile geliyor. 2.4GHz ve 5GHz bantlarını kullanarak teoride 2976Mps bant genişliğine ulaşabiliyor. 160MHz yüksek bant genişliği sayesinde oyun ve 4K içerik tüketiminde yüksek hızlar elde ediliyor.

    Çift çekirdekli bir Qualcomm işlemci ve bağımsız bir ağ işlem birimi barındıran yönlendirici bu sayede çoklu cihaz bağlantılarında da performansı üst düzeyde tutuyor. Yine çift WAN veya LAN konfigürasyonları ile tipik Gb seviyelerinin de ötesine geçilebiliyor.

    Xiaomi Mijia ekosistemine entegre olarak otomasyon senaryolarına katılabilen cihaz sesle de kontrol edilebiliyor. Örgü ağında 10 cihaza kadar bağlanarak geniş bir ağ oluşturabiliyor. Xiaomi Router AX3000E firmanın kitle fonlama platformunda 21$ olarak bağış toplayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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