Samsung 500 milyondan fazla eski telefon için güncelleme yayınladı: Neyi düzeltiyor?

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Samsung bu ayın başlarında 7 yıllık Galaxy J7 akıllı telefonu için beklenmedik bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Güney Koreli şirket şimdi de aralarında 8 yıllık bir model de olan (Galaxy Alpha) 9 eski cihazına güncelleme dağıtarak yine herkesi şaşırttı.

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Yayınlanan güncelleme tıpkı Galaxy J7'de olduğu gibi akıllı telefonlardaki GPS bağlantısının kararlılığını iyileştiriyor. Samsung'un uzun süredir desteklenmeyen cihazları güncellemeye karar vermesi sorunun kritik olduğuna işaret ediyor.

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Galaxy Alpha güvenlik iyileştirmeleri de aldı

Bununla birlikte Galaxy Alpha için değişiklik listesi diğerlerinden farklı. Bu akıllı telefona yönelik güncelleme GPS düzeltmesine ek olarak güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Aşağıdaki listeden söz konusu modelleri ve güncelleme numaralarını görebilirsiniz:

Galaxy Alpha (SM-G850F) — G850FXXU2CVH9

Galaxy S5 Neo (SM-G903F) — G903FXXU2BVG3

Galaxy S6 (SM-G920I / SM-G920K / SM-G920T) — G920IDVU4FVG1 / G920KKKU3EVG1 / G920TUVU6FVH1

Galaxy S6 Edge (SM-G925I / SM-G925K / SM-G925T) — G925IDVU4FVG1 / G925KKKU3EVG1 / G925TUVU6FVG1

Galaxy S7 (SM-G930K) — G930KKKU3EVG2

Galaxy S7 Edge (SM-G935K) — G935KKKU3EVG2

Galaxy S8 (SM-G950F) — G950FXXUCDVG4

Galaxy S8 Plus (SM-G955F) — G955FXXUCDVG4

Galaxy Note 8 (SM-N950F) — N950FXXUGDVG5

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Samsung 500 milyondan fazla eski telefon için güncelleme sundu