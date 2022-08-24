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    Samsung 500 milyondan fazla eski telefon için güncelleme yayınladı: Neyi düzeltiyor?

    Samsung eski akıllı telefonları için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. Sürpriz güncellemenin dağıtıldığı cihazlar arasında 8 yıllık bir model de yer alıyor.
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    Samsung 500 milyondan fazla eski telefon için güncelleme sundu
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    Samsung bu ayın başlarında 7 yıllık Galaxy J7 akıllı telefonu için beklenmedik bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Güney Koreli şirket şimdi de aralarında 8 yıllık bir model de olan (Galaxy Alpha) 9 eski cihazına güncelleme dağıtarak yine herkesi şaşırttı.

    Yayınlanan güncelleme tıpkı Galaxy J7'de olduğu gibi akıllı telefonlardaki GPS bağlantısının kararlılığını iyileştiriyor. Samsung'un uzun süredir desteklenmeyen cihazları güncellemeye karar vermesi sorunun kritik olduğuna işaret ediyor.

    Samsung 500 milyondan fazla eski telefon için güncelleme sundu
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    Galaxy Alpha güvenlik iyileştirmeleri de aldı

    Bununla birlikte Galaxy Alpha için değişiklik listesi diğerlerinden farklı. Bu akıllı telefona yönelik güncelleme GPS düzeltmesine ek olarak güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Aşağıdaki listeden söz konusu modelleri ve güncelleme numaralarını görebilirsiniz:

    • Galaxy Alpha (SM-G850F) — G850FXXU2CVH9
    • Galaxy S5 Neo (SM-G903F) — G903FXXU2BVG3
    • Galaxy S6 (SM-G920I / SM-G920K / SM-G920T) — G920IDVU4FVG1 / G920KKKU3EVG1 / G920TUVU6FVH1
    • Galaxy S6 Edge (SM-G925I / SM-G925K / SM-G925T) — G925IDVU4FVG1 / G925KKKU3EVG1 / G925TUVU6FVG1
    • Galaxy S7 (SM-G930K) — G930KKKU3EVG2
    • Galaxy S7 Edge (SM-G935K) — G935KKKU3EVG2
    • Galaxy S8 (SM-G950F) — G950FXXUCDVG4
    • Galaxy S8 Plus (SM-G955F) — G955FXXUCDVG4
    • Galaxy Note 8 (SM-N950F) — N950FXXUGDVG5
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 16 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 16 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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